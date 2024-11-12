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Nazilli'de fidanlar toprakla buluştu

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Nazilli'de fidanlar toprakla buluştu Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

12.11.2024 01:29
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Nazilli'de fidanlar toprakla buluştu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

İlçeye bağlı kırsal Yazırlı Mahallesi'nin dağlık kesiminde bulunan Dede mevkiindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 250 fidan toprakla buluştu. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hazırlanan alana 250 adet fıstık camı dikildi. Yaşlıların yanı sıra küçük çocukların da fidan dikmeleri renkli görüntülere neden oldu. Protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan herkes diktikleri fidanların can sularını vererek geleceğe nefes etkinliğini tamamladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve Nazilli Kaymakamlığı'nın öncülüğünde yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğe Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Dikili, Cumhuriyet Savcısı Sultanhamit Yalçın, Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Haldun Ecevit Onur, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Çalışanları, KYK öğrencileri, Kızılay ve AFAD Gönüllüleri, huzurevi sakinleri, ilçedeki okulların yöneticileri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çocuklar başta olmak üzere Yazırlı Mahalle Muhtarı Güven İkiz, Nazilli Orman İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Dikili ve Kaymakam Hatice Küpeli Kan, yaptıkları konuşmalarda ağaçlandırma çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek daha yeşil bir çevre için herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Kaynak: İHA

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