Nevşehir Belediye Başkanı Arı Strasbourg\'da Türkiye\'nin yerine karar verilemez dedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 51. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin egemenlik haklarına ve bağımsız hukuk sistemine yönelik uluslararası yaklaşımlara tepki göstererek, "Türkiye ile iş birliği yapılabilir, Türkiye eleştirilebilir; ancak Türkiye'nin yerine karar verilemez" dedi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde, Avrupa Konseyi merkezinde gerçekleştirilen 51. Genel Kurul'a katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Turizm ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilen görüşmelerde Nevşehir ve Kapadokya'yı temsil etti. Arı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliği konularının ele alındığı kongrede Türkiye'nin iç hukuk süreçleri ve egemenlik haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye bağımsız bir hukuk devletidir"

Avrupa Konseyi kürsüsünden uluslararası kamuoyuna seslenen Başkan Arı, Türkiye'nin hukuki ve siyasi meselelerinin uluslararası platformlarda siyasi tartışma konusu yapılmasını ve sonuçlanmamış hukuki süreçler hakkında peşin hüküm verilmesini eleştirdi.

Türkiye'nin uluslararası iş birliğine açık olduğunu ancak bunun iç işlerine müdahale anlamına gelemeyeceğini vurgulayan Arı, "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir hukuk devletidir. Ülkemizde yaşanan hukuki ve siyasi meselelerin Türkiye'nin kurumları ve hukuk sistemi dikkate alınmadan uluslararası platformlarda siyasi tartışmalara konu edilmesini kabul etmiyorum. Uluslararası iş birliği başka şeydir, bir ülkenin iç işlerine müdahale etmek başka bir şeydir. Henüz sonuçlanmamış hukuki süreçler hakkında peşin hüküm verilmesi adaletin bağımsızlığına duyulan güveni sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin egemenlik haklarının göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz"

Türkiye'nin eleştirilere kapalı olmadığını ancak değerlendirmelerin hukuki gerçekler, somut bilgiler ve karşılıklı diyalog temelinde yapılması gerektiğini belirten Arı, hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm ülkeler için eşit uygulanması çağrısında bulundu.

Başkan Arı, Türkiye'nin iç hukuk süreçlerinin siyasi hesapların aracı haline getirilmesine karşı olduklarını belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden uluslararası yaptırım çağrılarıyla baskı oluşturulmaya çalışılmasını da eleştirdi.

Arı, "Hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edilerek Türkiye hakkında hüküm verilmesini kabul etmiyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesinin arkasına sığınılarak Türkiye'nin egemenlik haklarının göz ardı edilmesini, Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in siyasi tartışmaların merkezine oturtulmasını ve uluslararası yaptırım çağrılarıyla kendisi üzerinden baskı oluşturulmaya çalışılmasını asla kabul etmiyor ve kınıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin adalet kurumlarına yönelik baskı oluşturulmasına ve iç hukuk süreçlerinin siyasi hesapların aracı haline getirilmesine karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade eden Arı, uluslararası ilişkilerde karşılıklı saygı ve eşitlik vurgusu yaptı.

Konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan Rasim Arı, Türkiye'nin demokratik iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Biz diyaloğa açığız, iş birliğine hazırız. Türkiye'nin iç meselelerinin siyasi baskı konusu yapılmasına ve ülkemizin demokratik iradesine saygısızlık edilmesine karşı durmaya devam edeceğiz. Türkiye ile iş birliği yapılabilir, Türkiye eleştirilebilir; ancak Türkiye'nin yerine karar verilemez" ifadelerini kullandı.

"Turizm ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" başlığı altında üç somut çağrının ele alındığı 51. Genel Kurul'da Nevşehir ve Kapadokya'nın adını uluslararası platformda duyuran Başkan Arı, "Nerede söz hakkımız varsa orada Nevşehir var" diyerek yerel yönetimlerin uluslararası alanda temsilinin önemine dikkat çekti.