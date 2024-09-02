Niğde Heyeti Ankara\'da Problemleri Çözüme Kavuşturmak İçin Temasta Bulundu

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Niğde Valisi Cahit Çelik; Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir Ankara'da bakanlar, bakan yardımcıları ve bürokratları ziyaret ederek Niğde'nin sorun ve taleplerini aktardı.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret ettiklerini, 5 Şubat Spor Salonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası ihalesinin yeniden yapılması, Bucakçayır'a yaptıkları spor merkezindeki sentetik çim ve tribünlerin tamamlanması için gerekli destekleri aldıklarını ifade etti. Başkan Özdemir, ayrıca Niğde'ye 6 adet tenis kortu yapılacağını da müjdeledi.

Yeni dönemde de bir ayağı Ankara'da olan Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in başkent temasları, Niğde'nin çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesine ve kentte önemli projelerin temellerinin atılmasına vesile oluyor. Bu süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı da ziyaret ettiklerini hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 5 Şubat Spor Salonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yeniden ihale edilmesi noktasında girişimde bulunduklarını ve olumlu sonuç aldıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ayrıca Bucakçayır mevkiinde yapımına başladıkları Spor Merkezi'nin sentetik çim sahaları ve tribünlerinin yapımı için de destek aldıklarını anlatan Başkan Özdemir, "Ayrıca Spor Toto Teşkilatı ile de bir protokol imzaladık" diye konuştu.

Tenis Federasyonu ile de görüştüklerini kaydeden Başkan Emrah Özdemir; "İnşallah yakın bir zaman içerisindeki hedefimiz 2024 yılı içerisinde Niğde'mize 6 tane tenis kortu kazandıracağız. Sayının altı olmasının şöyle bir özelliği de var; ileride de burada turnuvalar yapmak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası boyutta tenis turnuvalarına ilimiz ev sahipliği yapsın istiyoruz. Bunun çalışmaları devam edecek" şeklinde konuştu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin güneş enerjisi üretiminden hak ettiği payı alması için başlattıkları girişimlerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özdemir, "Niğde'de üretilen enerjiden yerelin de faydalanması için başlattığımız çalışmalar devam edecek" dedi. Niğde'nin güneş enerjisi potansiyeli en yüksek olan iller arasında yer aldığına dikkati çeken Başkan Özdemir, üretilen enerjinin ekonomik değerinin şehre yansıması için çalışma başlattıklarını belirtti. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı 2 kez ziyaret ederek verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir; "Bilindiği üzere Niğde Belediye Başkanı olarak, Enerji Kentler Birliğinde encümenlik görevim var. Enerji Kentler Birliği ile birlikte 2 kere ziyaret etmiş bulunduk. Tabii ki Niğde enerji açısından önemli bir bölge aslında. Biliyorsunuz Enerji İhtisas Bölgemiz var. Burada faaliyetler başladı güneş enerjisiyle alakalı. Yakında rüzgar enerji santralleriyle alakalı da faaliyetler başlayacak. Bu gibi konularda enerji konusunda Niğde'mizin daha çok pay alması, üretilen enerjinin ekonomik değerinin şehre yansımasıyla alakalı görüşmeler gerçekleştirdik. Şehrimizde üretilen bu enerjiden mutlaka yerelin de faydalanması gerekiyordu. Biz de halkımızın da faydasına nasıl olabilir diye bir istişarede bulunduk. İnşallah bununla alakalı çalışmalarımız da devam edecek" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile birlikte ziyaret ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bilindiği gibi Niğde'mizin turizm anlamında gelişmesi için Kale Projesinde dönüşümlerimiz devam ediyor. Niğde'mizin turizmden hak ettiği payı alması lazım. Niğde kadim bir şehir, gerçekten geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kültürel varlığı çok fazlasıyla mevcut olan bir şehir ama bugüne kadar hak ettiğimiz değere ulaşamadık. Özellikle turizmdeki pastadan hak ettiğimiz payı alamadık. Bu konuyla alakalı sayın Bakanımızla görüştük ve bir yol haritası belirledik. Bir taraftan turizm master planımız yapılıyor. Bir taraftan da Niğde'mizin bundan sonrasında yapacağı festivaller. Niğde'mizin tanıtım faaliyetleri ve alan başkanlığıyla alakalı Kapadokya alan Başkanlığı ile alakalı görüşmeleri gerçekleştirdik. İnşallah turizm anlamında da Niğde'mize bir yol haritasını sayın Bakanımızla birlikte belirledik" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iade-i ziyarette bulunduklarını da söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bilindiği gibi Niğde Belediyemiz çok şükür, en az borcu olan belediyelerden biridir. Bakanımızla hem bu konularda istişarelerde bulunduk hem de bundan sonrasında da bakanlığımızla gerek İŞKUR üzerinden gerek Toplum Yararına Programı (TYP) üzerinden belediyemizin faydasına neler yapabiliriz bunları konuştuk" dedi. - NİĞDE