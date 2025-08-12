Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nden Gazze\'deki işgal planına tepki

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; Gazze'de süren saldırılar ve ortaya çıkan yeni işgal planına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Filistin halkına yönelik insanlık dışı eylemleri kınadı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından yapılan açıklamada; yarım asrı aşkın süredir İsrail işgali ve zulmü altında yaşayan Filistin halkının, Gazze'de soykırım boyutuna ulaşan saldırılarla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Açıklamada; "Vicdanın ve insanlık onurunun ağır bir sınavdan geçtiği Gazze'de, çocuk, kadın ve yaşlı demeden binlerce masumun yaşam hakkı hedef alınmaktadır. Son günlerde ortaya çıkan yeni işgal planı, yalnızca bir toprak parçasına değil; Gazze halkının varlığına, kimliğine ve geleceğine yönelmiş sistematik bir saldırının açık göstergesidir" ifadelerine yer verildi. Uluslararası hukukun ihlal edildiği ve insan haklarının çiğnendiği bu eylemler karşısında sessiz kalmanın zulme ortak olmak anlamına geleceği belirtilen açıklamada Cemil Meriç'in; 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur' sözüne atıf yapıldı. Üniversite, bu tavrın evrensel ahlak ve etik değerlerin bir gerekliliği olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Hasan Uslu; 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in adını taşıyan üniversite olarak, Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "İnsanın en temel hakkı olan yaşamak, hiçbir siyasi çıkar ya da ideolojik hesapla pazarlık konusu yapılamaz. Gazze halkının haklı mücadelesinin daima yanında olacağız. Zulmün karanlığını yaracak bu sesimiz, insanlığın onurlu duruşu olarak ebediyen tarih sayfalarında yer alacaktır" dedi. - NİĞDE