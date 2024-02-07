Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, İlçeli Kadınlarla Bir Araya Geldi

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Halk Merkezleri öncülüğünde ilçeli kadınlarla bir araya geldi. Başkan Kurt, 17 mahallede açtıkları 18 Halk Merkezi ile hizmeti kadınların ayağına götürdüklerini belirterek, "Katılımın çoğalmasıyla Eskişehir'de kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımızın özgürleşmesi, çocuklarımızın özgürleşmesine sebep oldu" dedi.

Başkan Kurt, Halk Merkezleri öncülüğünde kadınlarla bir araya geldi. Üç gün sürecek buluşmaların ilk gününe Gündoğdu Halk Merkezi, Aydın Arat Halk Merkezi, Selami Vardar Halk Merkezi, Amigo Orhan Halk Merkezi, Gökmeydan Halk Merkezi, Halk Market ve Hanımevi'nden kadınlar katıldı.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akın'ın da katıldığı buluşmalara kadınlar ilgi gösterdi. Kurt, masaları gezerek kadınlara "Hoş geldiniz" dedi. Sunumunu Odunpazarı Belediyesi Sunuculuk Atölyesi'nin üstlendiği program, Sunuculuk Atölyesi üyelerinden Zeynep Elitez'in "Cumhuriyet Kadını" şiiri ile başladı. Programda, Başkan Kurt'un 10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdiği proje ve çalışmaların anlatıldığı bir de video sunum yapıldı.

Buluşmanın aslında yılbaşında yapılacağına dikkat çeken Başkan Kurt, 28 Aralık'ta gerçekleşen terör saldırısında 12 askerin şehit olması üzerine buluşmayı ertelediklerini aktardı. Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Kurt, ailelerine ve tüm sevdiklerine başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'de artık terörün bitirilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, "20 yıldır iktidar olan bir hükümetin terörü bitirememiş olması tek başına kusurdur, kabahattir ve suçtur" diye konuştu.

Odunpazarı Belediyesi'nin üreten, tasarruf eden, halkçı ve yaptığı işin de en iyisini yapan bir belediye olduğunu dile getiren Başkan Kurt, şunları kaydetti:

"Çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda da bu belediyede OMEK vardı. Meslek edindirme kursları açılıyordu. Ama bu kurslar sadece Tabakhanede bir merkezde oluyordu. Gündoğdu'dan hiç kimse gelemiyordu. Orhangazi'den hiç kimse gelemiyordu. Sultandere'den, Emek'ten, 71 Evlerden kimse gidemiyordu. Şu anda biz 17 farklı mahalleye 18 halk merkezi yaparak, hizmeti ayağınıza götürdük. O nedenle bu katılım çoğaldı. Katılımın çoğalmasıyla Eskişehir'de kadınlarımız özgürleşti. Kadınlarımızın özgürleşmesi, çocuklarımızın özgürleşmesine sebep oldu. Çocuklarımız için açtığımız kreşlerin fiyatı, piyasa fiyatının çok altında. Dolayısıyla kadınlarımıza ve çocuklarımıza ailelerimize bir katkı daha sunmuş olduk. Sosyal belediyeciliğin en iyisini yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin tümü halka, yoksullara ve dar gelirlilere dokunuyor. Türkiye maalesef iyi yönetilemiyor. Türkiye iyi yönetilemediği için ekonomi kötü, insanlarımız geçinme zorluğu içinde. Emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Çalışanlarımızın yüzde altmışı asgari ücret alıyor. Asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Dolayısıyla da sosyal belediyeciliğe ihtiyaç var. Belediyelerin görevi olmadığı halde aşevi açıyoruz. Halk Market açıyoruz. Yoksullara sıcak yemek vermeye çalışıyoruz."

Yerel seçimlerde kadınlardan destek isteyen Başkan Kurt konuşmasını, şu sözlerle sürdürdü:

"BELEDİYELERİ KAZANIYORSAK KADINLARIMIZ SAYESİNDE KAZANIYORUZ"

"Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların sürmesini istiyorsanız 31 Mart'ta bizi destekleyiniz. Mahallenizdeki halk merkezinin, kreşin, kütüphanenin kapanmasını istemiyorsanız 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partili belediyelere destek veriniz. Biz Eskişehir'de bu belediyeleri kazanıyorsak kadınlarımız sayesinde kazanıyoruz. Sizin destekleriniz olmazsa bizim belediyeyi kazanma şansımız yok. Onun için 31 Mart'ta desteğinizi genişleterek vermenizi, özellikle rica ediyorum. Tepebaşı'nda oturanlarınız varsa, akrabası, eşi, dostu varsa Ahmet Ataç'a Odunpazarı'nda Kazım Kurt'a, Büyükşehir Belediyesinde Ayşe Ünlüce'ye oy istiyoruz. Hem tecrübeli belediyecilik hem dürüst belediyecilik istiyorsanız, üreten belediyecilik adına bu üçlüyü tekrar seçerseniz, çok güzel işler yaparız."

BÜYÜKERŞEN'E TEŞEKKÜR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hayata geçirdiği çalışmalar ve Eskişehir'e katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Kurt, gelecek dönemde Kazım Kurt, Ahmet Ataç ve Ayşe Ünlüce olarak görevlerine devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt konuşmasını, şu sözlerle noktaladı:

"Şundan hiç kuşkunuz olmasın halkçı belediyeciliği, demokrat belediyeciliği, solcu belediyeciliği en iyi biz yaparız. Bunu yaparken hiç kimseyi de ötelemeyiz. Ötekileştirmeyiz. Kime oy verirse versin, bizim hemşehrimizdir, bizim kardeşimizdir. Hizmette asla ve asla partizanlık olmaz. Yoksulun, ezilenin yanındayız. Dar gelirli, kenar mahallede oturan herkese sahip çıkarız. Halkçı belediyecilik budur. Bu nedenle desteklerinizi bekliyoruz. Bu nedenle birlikte olmak istiyoruz. Biz size güveniyoruz. Sizi seviyoruz. Hepinizin desteğini bekliyorum."

Kurt'un konuşmasından hemen sonra Eskişehir'in sevilen seslerinden Mithat Körler sahneye çıktı. Körler, sevilen şarkılarını Odunpazarılı kadınlar için söyledi.