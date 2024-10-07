Oltu'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Oltu'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Erzurum'un Oltu ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla 'Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Kalabalık bir topluluğun katıldığı yürüyüş, Kuran-ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinliklerle renklendirildi.

07.10.2024 21:29  Güncelleme: 21:42
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Oltu'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Gazze hakkına destek olmak amacıyla "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş, Oltu Gençlik Merkezi önünde kalabalık bir topluluğun katılımıyla başladı. Meşale ve pankartlarla gerçekleştirilen sessiz yürüyüş, Erzurum Caddesi boyunca ilerleyerek Kale Meydanı'nda son buldu. Kale Meydanı'nda gençlik merkezi öğrencileri, Gazze ile ilgili resimler çizerek bir sergi açtı. Etkinlik, Aslanpaşa Müezzini tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi de programda bir konuşma yaparak dua ettirdi. Ardından, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve program sona erdi.

Programa; Oltu Kaymakamı Mustafa Çeklik,Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Cumhuriyet Baş Savcısı Mustafa Küçükbekir, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Cünenyt Kazdal, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala Oltu İlçe Jandarma vekili Jandarma Başçavuş İbrahim Bilgin İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu İlçe Spor Müdür Ömer Bektaş, Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu Ak Parti Başkan Vekili Metin Polat Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oltu\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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