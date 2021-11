Önce güldürdü, sonra ağlattı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde down sendromlu bireyler kategorisinde birçok müsabakaya katılan Yiğit Mete Yörükoğlu (25), koronaya yenik düşerek vefat etti.

Balıkesir'de düzenlenen birçok müsabakada madalya kazanan down sendromlu genç sporcu Mete Yiğit Yörükoğlu, Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti. Yörükoğlu'nun vefatı Bandırma ve çevresinde üzüntüye sebep oldu. Yiğit Mete Yörükoğlu'nın başarılı bir özel çocuk olduğunu belirten Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Yiğit Mete'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yiğit Mete, 2015-2019 yılları arasında atletizm branşında down sendromlu bireyler kategorisinde hem okul sporlarında hem de kulüpler bazında birçok başarıya imza attı. Okul sporları Balıkesir Atletizm Şampiyonası Down Sendromlu Yıldız Erkekler 400 metre Balıkesir 2.'si, Uzun Atlama Balıkesir 1.'si, Okul Sporları Down Sendromlu Yıldız Erkekler kategorisi Atletizm Türkiye Şampiyonası takım olarak Türkiye Şampiyonu 400 metre Türkiye 2.'si, Uzun Atlama Türkiye 3.'sü, Okul Sporları Down Sendromlu Genç Erkekler Atletizm Türkiye Şampiyonası Uzun Atlama Türkiye 4.'sü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun un düzenlediğ: Marmara Bölgesi Atletizm Şampiyonası yaş grupları 100 metre Marmara Bölge 2.'si, Uzun Atlama Marmara Bölge 3.'sü Türkiye Bowling Şampiyonası'nda yarıştı. 2021 Balıkesir Down Futbol Projesi Down futbol takım sporcusu Yiğit Mete Yörükoğlu'nu Covid-19 hastalığından kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yiğit Mete'yi ve başarılarını unutmayacağız" dedi. - BALIKESİR