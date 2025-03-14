Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-0 önde tamamladığı maçın penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM DİREKT DEVLER LİGİ'NE GİDECEK

Sarı-lacivertlilerin elenmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10'uncu sırada tamamladı. Buna göre Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Aynı sezonu 2. bitiren takım Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu sene Avrupa'da topladığımız puanlar sonrası