Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Ordu\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Sabah Ordu Garnizon Şehitliği ziyaretiyle başlayan etkinlikler, çeşitli programlar ve dualarla devam etti. Konuşmalarda 15 Temmuz hain darbe girişimi kınandı ve milletin cesareti vurgulandı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı gerçekleştirdi ve Mehteran Takımı gösterileri yapıldı.

15.07.2024 23:08  Güncelleme: 23:20
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Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı nedeniyle sabah Ordu Garnizon Şehitliği ziyareti ile başlayan ve gün içinde çeşitli etkinliklerle devam eden anma töreni, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Meydanı'nda devam etti. Programda ilk olarak saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programda Vali Muammer Erol, sporculardan sancağı teslim aldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda dualar edildi.

"Zafer, aziz milletimizindir"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, "Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'un hain mankurtlarının üyesi oldukları FETÖ terör örgütü, 40 yıla yakındır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ve türevleri gibi kökü dışarda bir hain bir terör örgütüdür. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen alçak darbe girişimi sadece milli iradeye değil devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize, şanlı ordumuza ve mukaddes değerlerimize kasteden hain bir kalkışmadır. Bu hain kalkışma, aziz milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile ülkemizin her köşesinde vatanına, bayrağına ihanet edenlere karşı sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını dolduran, namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilen bu vatanın kahraman evlatları tarafından akamete uğratılmıştır. Evet zafer, eşsiz cesareti, iradesine sahip çıkma kararlılığı, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığı her türlü takdirin üzerinde olan aziz milletimizindir" ifadelerine yer verdi.

"FETÖ denen mesele PKK'yla çok yakın ilişkili, hepsi birlikte hareket ediyorlar"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise, "Türkiye şuanda önündeki tıkaçlar temizlendiği için şu anda İHA'larla, SİHA'larla bölgede çok etkin bir güç olmaya başladı. Aynı zamanda içimizdeki bir takım anormallikleri de çok iyi teşhis edip çözmeye başladık. FETÖ denen mesele PKK'yla çok yakın ilişkili, hepsi birlikte hareket ediyorlar. Bütün hainler. Belki 15 Temmuz akşamı bu işi çözmemiş olsaydık belki de Güneydoğu'dan çok daha farklı bir takım hareketler başlayabilirdi. Cumhurbaşkanımızın çok ileri görüşüyle Allah'ın yardımıyla çok büyük bir bela defedildi. Ama öyle anlaşılıyor ki FETÖ dair olmak üzere bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Tarihimizde Türk milleti, Türk devleti çok değişik düşmanlarla savaştı. Bu savaşlar bazen nizami oldu ama çoğu kere karşılıklı birbirini tanıyarak oldu. Ama bu çok asimetrik bir savaştı. Çünkü biz ablalarla, abilerle, imamlarla çarpıştık. İfadelerin sıcaklığını düşünebiliyor musunuz? Abla, kardeş, bölge imamı. Bunlar çok önemli ibret verici ve ders alınıcı konular. Bu bakımdan içimizdeki düşmanı çok iyi teşhis etmemiz lazım. Bu öyle bitecek bir şey değil. Son hain de temizlene kadar tekrar dediğim gibi hepimiz Ömer Halis Demirleriz. ve bu çalışmaları birlikte yapacağız. Bu asimetrik savaş inşallah son hain de temizlene kadar devam edecek ve ordumuz, ülkemiz, bölgemiz çok daha güzel, çok daha yarışır, kendimize yaraşır bir hale inşallah gelecek" şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk de günün önemine ilişkin birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı gerçekleştirdiği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından gösterilerin yapıldığı program çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

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