Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika
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Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

06.09.2022 01:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında tartışan iki kuzenin kavgasında kan döküldü. Kuzenlerden biri diğer kuzeni boğazını bıçakla keserek öldürürken kendisi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayların daha da büyümemesi adına sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

İlçenin Saraçlı Mahallesi'nde iddiaya göre daha önce kavgalı oldukları öğrenilen Erdal Ö. amcasının oğlu Birol Ö.'nün oturduğu evinin önüne geldi. Sokak ortasında bir süre konuşan kuzenler, bir anda tartışmaya başladı.

BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Erdal Ö. yanında bulundurduğu bıçakla kuzeni Birol Ö.'ye saldırmaya başladı. Boğazına aldığı bıçak darbesiyle Birol Ö.'nün yere yığıldığını gören çevredeki komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yerde boğazı kesilmiş ve çok kan kaybettiği öğrenilen Birol Ö.'ye ilk müdahale yapılmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Ordu'da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti

KUZENİ ÖLDÜ, KENDİ YARALI

Yaşanan kavgada kullanılan bıçak olay yerinde, kuzeninin boğazını bıçakla kesen Erdal Ö. ise kavganın yaşandığı yerin yaklaşık 10 metre ilerisinde yaralı halde bulundu. Kuzenlerden Birol Ö. Ünye Devlet Hastanesine, Erdal Ö. ise Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğazı kesilerek ağır yaralanan Birol Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer kuzenin ise tedavisi sürüyor.

Ordu'da dehşet: Tartıştığı kuzeninin boğazını kesti

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Olayın yaşandığı mahalle ve sokak üzerinde polis ekipleri olabilecek bir kavganın yaşanmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı. Polis ekipleri ayrıca ilçe genelinde bulunan diğer özel hastanede ise geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzenler arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı: Bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü olay sonrası mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı - Son Dakika
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