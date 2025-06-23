Özbekistan Gazeteciler Heyeti Bursa\'da Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda, Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi mensuplarından oluşan heyet, 18-19 Haziran 2025 tarihlerinde Bursa'da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi.

İki kardeş şehir arasında basın ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında heyet, ilk olarak Bursa Hakimiyet Gazetesini ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov tarafından dile getirilen Fergana Hakikati ve Bursa Hakimiyet Gazeteleri arasında ziyaret sonrası periyodik olarak ortak yazar paylaşımları, karşılıklı haber kullanımları ve ortak kültür dosyaları yayımlanarak münasebetlerin kalıcı hale getirilmesi teklifi müşterek görüş olarak kabul edildi.

Ardından heyet, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzesini ziyaret ederek basın meslek örgütleriyle görüş alışverişinde bulundu. Kurumlar arası anlayış ve iş birliği zeminini geliştirmeye yönelik temaslar kuruldu. Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi Başkanı Muhammadjon Obidov'a, Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna ilişkin de bilgi veren Nuri Kolaylı, bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu, 87 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunu barındıran TGK'nın, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu kaydetti.

Özbekistanlılar olarak Türkiye'ye yakınlık duyduklarını da sözlerine ekleyen Muhammadjon Obidov, sözlerini şöyle tamamladı;

"Türkiye'yi seviyoruz. İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Dayanışma içinde olmak istiyoruz. Bizi kabul ederek bu örnek binanızı gezdirdiğiniz ve bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Az önce gezdiğimiz Basın Müzesi, kütüphane ve konferans salonları örnek olacak hizmetler. Sizleri Özbekistan'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Programın öğle bölümünde Yıldırım Belediye Başkanı ve aynı zamanda Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde bir öğle yemeği gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden heyete Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı tarafından Bölge Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları ile yürütülen projeler hakkında bilgi verildi.

Ardından heyetle birlikte Bursa'nın önemli tarihi ve kültürel mekanları olan Emir Sultan Türbesi ve Camisi, Yeşil Türbe ve Cami, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Tophane Meydanı, Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi ziyaret edildi.

Özbekistan'da en çok okunan, yediden yetmişe herkesin eserlerinden haberdar olduğu ve Bursa'da ikamet eden Akademisyen/Yazar Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı ziyaret edilerek Özbek halkının selam ve muhabbetleri sunuldu; eserleri hakkında söyleşi gerçekleştirildi.

19 Haziran Perşembe sabahı Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Osman Mesten, İznik Kaymakamı Arif Karaman katılımı ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde İznik'te bir kahvaltı programı düzenlendi.

İznik Belediyesinde ağırlanan heyete İznik hakkında bilgi sunuldu. Bilahare Fergana ile benzer çinicilik geleneğini paylaşan İznik'teki çini atölyeleri, Hacı Özbek Camisi, tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edildi. Görüşmelerde tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İznik'in çinicilik geleneği, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sanatının özelliklerini yansıttığı; benzer şekilde, Özbekistan'ın seramik merkezi olarak bilinen Riştan'ın da Fergana'ya bağlı bir ilçe olduğu; bu müşterek yönlerden hareketle İznik ve Riştan ilçeleri arasında tesis edilecek münasebetlerin güçlendirilmesi ve çok yönlü olarak sürdürülebilir kılınmasının hedeflendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Başkanlığımız Uluslararası Medya Çalışma Grubu ve Taşkent Basın Müşavirliğinin öncülüğünde ve Bursa Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu programın Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostane ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağladı. Özellikle medya ve kültürel miras üzerinden kurulan bu temasın iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı pekiştireceğini; münasebetleri daha da derinleştireceğini düşünüyoruz. Fergana ve Bursa iki şehir arasındaki münasebetlerin resmi olarak "kardeş şehir" statüsüne kavuşturulması yönünde güçlü bir iradenin ortaya kondu" diye konuştu.

Program süresince tercümanlık ve rehberlik hizmetleri Bursa Özbek Öğrenci Birliği tarafından sağlandı. Ziyaret öncesinde hem Fergana Hakikati hem de Bursa Hakimiyet Gazetelerinde her iki şehrin dinamiklerini yansıtan makaleler yayımlanarak kamuoyu bilgilendirildi. - BURSA