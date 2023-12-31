Pakistan, Filistinlileri Unutmadı: 2024 Yılını Sessizce Karşıladı

Pakistan, bu yıl Filistinlileri unutmayarak 2024 yılını "sessizce" karşıladı.

2024 yılına ilk giren ülkeler olan Tonga, Yeni Zelanda, Avusturalya, Güney Kore, Japonya, Filipinler ve Endonezya, yeni yılı coşku ve görkemli havai fişek gösterileri ile karşıladı. Ancak Pakistan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için bu sene yeni yılı sessiz karşıladı. Pakistanlılar, Gazze'deki Filistinlilere destek vermek için 2024 yılına sade bir şekilde "merhaba" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise yayınladığı mesajda, İslam dünyasının ve uluslararası toplumun yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının Pakistan ve tüm dünya için refah, siyasi ve ekonomik istikrar getirmesini istedi. Alvi, İsrail güçlerinin "acımasız ve barbarca saldırılarına maruz kalmaya devam eden Filistinli kardeşlerinin unutulamayacağını" vurguladı.

Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar, 29 Aralık'ta yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma için ülke genelinde tüm yılbaşı kutlamalarının yasaklandığını duyurmuştu. - KARAÇİ