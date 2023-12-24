Pancar deposu yeni yüzü ve işleviyle hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi, "Ortak aklın ürünü" olan ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yakışan bir projeyi kente kazandırdı. Kent belleğinde önemli bir yeri olan ancak 25 yıldır metruk halde kalan "Pancar Deposu", yenilenen modern yüzü ile çok amaçlı bir kültür ve etkileşim mekanı olarak hizmet vermeye başladı.

Nilüfer'in geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak amacıyla 2023 yılını "İkinci

Yüzyıl için Tasarım" yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi, bu temaya çok yakışan ve katılımcı bir süreçle yeni kimlikler kazandırılan "Pancar Deposu" projesini tamamlayarak hizmete açtı. Uzun yıllar Pancar Kooperatifi'ne ev sahipliği yapan, bu yönüyle kent belleğinde yer etmesine rağmen 25 yıldır atıl vaziyette duran Beşevler Mahallesi'ndeki Pancar Deposu, Nilüfer Belediyesi tarafından çok amaçlı bir etkileşim atölyesi olarak kente kazandırıldı.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına çok yakışan bu nitelikli proje, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Açılışa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, sivil toplum örgütü temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, vatandaşlar ve mahalle halkı katıldı. Açılışta konuklara Bursa'ya özgü tahinli pide ile cevizli lokum, simit gibi tatlar ikram edildi.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Pancar Deposu'nun geçmişi, bugünkü modern yüzü ve geleceği hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Uzun yıllar Pancar Kooperatifi'ne ev sahipliği yapan Pancar Deposu'nu, kente değer katan bir mekana dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Erdem, "Bu alanda Susurluk Şeker Fabrikası tarafından kantar binası olarak kullanılan bir bina ile depo olarak kullanılan bir ana bina bulunmaktaydı. Ancak pancar üretimi azaldığı için yıllardır kullanılmayan bu alan metruk hale gelmişti. Bu alanı, biz yeni işlevler yükleyerek kente kazandırmak, toplumun farklı kesimlerini tasarım süreçlerinde bir araya getirecek yaşayan bir etkileşim mekanına dönüştürmek istedik. O nedenle alanı kamulaştırdık ve katılımcı bir süreçle proje geliştirdik. Bu alana nasıl bir kimlik kazandıracağımızı planlarken biz, öncelikle bölge halkına fikirlerini sorduk, farklı gruplarla çalıştaylar yaptık" şeklinde konuştu.

Sanat, tarım ve gıda bir arada

Yaklaşık 10 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen Pancar Deposu'nu, ek üniteleriyle birlikte yeniden inşa ettiklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projenin nitelikleri hakkında da bilgiler verdi. Pancar Deposu'nun 1600 metrekarelik kapalı mekanında etkinlik alanı, beceri-kodlama ve tasarım atölyeleri, ortak çalışma mekanları, podcast stüdyosu, toplantı salonları, sergi alanları gibi bölümlerin yer aldığını belirten Başkan Erdem, alanın 6300 metrekarelik bölümünü de yeşil alan olarak düzenleyip vatandaşların kullanımına sunduklarına dikkat çekti. Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Gençler ve çocuklar için tasarım odaklı düşünmeyi yaygınlaştıracak eğitim programlarının yapılacağı bu mekan, farklı sanat dallarına da ev sahipliği yapacak. Tarım ve gıda alanındaki çalışmalarımızın devamı niteliğinde bir işlev de görecek olan bu alanda; bir bostan ile kafeterya da bulunuyor. Biz bu projeyle; kooperatif mantığından hareketle, projeleri olan farklı disiplinlerden profesyonel ve gönüllü tasarımcıları ortak bir platformda buluşturarak, yeni nesil ekonomilerin çeşitlenmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Köy Enstitüleri ruhu yaşatılacak

Nilüfer Belediyesi olarak Cumhuriyet'in tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüklerinin altını çizen Başkan Turgay Erdem, "Onun tasarım ilkelerini yeni yüzyılın beklentileriyle harmanlayarak kurduğumuz Pancar Deposu, Cumhuriyetimizin efsane projesi Köy Enstitüleri ruhunu nesilden nesile aşılayacak, yeni proje ve fikirlere ev sahipliği yapacak çok renkli bir kültür ve etkileşim mekanı olacak. Pancar Deposu'na çocukları, gençleri ve kadınları, geleceğin dijital liderlerini ve özellikle de toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, pancar deposunun kente kazandırılması sürecine değindi ve atıl durumdaki deponun böyle bir mekana dönüştürülmesinin kent adına büyük kazanım olduğunu belirtti. Bozbey, "Buraya Pancar Deposu adı verilmesi de çok anlamlı olmuş. Bir çoğumuzun bu mekanla ilgili anıları var. Bu kültürün burada yaşatılması çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve konuklar hep birlikte Pancar Deposu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından ulusal ve uluslararası alanda ekşi mayalı ekmekler üzerine araştırma ve çalışmalar yapan Hakan Doğan "Simit Atölyesi" gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, evde simit yapmanın püf noktalarını öğrendi. - BURSA