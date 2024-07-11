Pendikli Forrest Gump: E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Kimliği Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Pendikli Forrest Gump: E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Kimliği Ortaya Çıktı

Pendikli Forrest Gump: E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Kimliği Ortaya Çıktı

Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır kilometrelerce yürüyen ve sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' olarak tanınan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu ve kafasından yaralandığını belirtti. Bu olaylardan sonra oğlunun yaz kış demeden sürekli yollarda yürüdüğü ifade edildi.

11.07.2024 11:16
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E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu öğrenildi. Salman, E-5 karayolunda yürürken çekilen videoları sosyal medyada yayıldıktan sonra daha da merak uyandırdı. Salman'ın annesi, oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü ifade etti.

İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş merak uyandırdı. Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra daha da merak uyandırdı.

Adının Selami Salman olduğu öğrenilen vatandaşın, Pendik'te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında yaşadığı öğrenildi. 50'li yaşlarda olan ve yıllardır E-5 karayolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman, iddiaya göre yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürüyor. Kendisini yürürken gören sürücülerden kimisi Salman'a su veriyor kimisi de yiyecek veriyor, kimisi de kendisiyle konuşmaya çalışıyor.

Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtti. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtti. Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etti.

E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" dedi.

Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap verdi.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum; 'Selami ben." dedi.

"Güneşte soğukta kışta dolaşıyor"

Selami Salman'ın annesi Medine Salman, "Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. 'Daha evlenmem' dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için 'gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil. Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. Kötü evde oturuyor diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. 'Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum" dedi.

Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman, yolda yürürken dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendikli Forrest Gump: E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Kimliği Ortaya Çıktı - Son Dakika

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