Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu - Son Dakika
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Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu

19.10.2022 16:13

Zonguldak'ta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmak istenen binaya yol açmak isteyen ekipler, güzergahta ikamet eden vatandaşların engellemesiyle burun buruna geldi. Açılacak olan yolun binalarına zarar vereceğini iddia eden mahalleli, iş makinesinin girişine engel olmak için yola oturdu. Bir polis memuru ise mahalle sakininin elini öperek ikna etti.

Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki metruk binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Ancak binaya giden yol olmaması üzerine planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için başvurulan mahkeme, yolun açılmasına karar verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Karara itiraz eden mahalle sakinleri, yol açılması sırasında evlerinin zarar göreceği endişesiyle iş makinesine engel olmak istedi. Belediye ve emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çalışmalara başlandı. Mahalle sakinleri, iş makinesinin evlerinin bulunduğu alandan açmak istediği yola oturarak tepkisini sürdürdü.

Polis yıkıma engel olmak isteyen vatandaşı el öperek ikna etti

POLİS MEMURU ELİNİ ÖPTÜ

Bu sırada çevik kuvvet ve toplum destekli polisler de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir mahalle sakini, oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna, "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin" dedi. Bunun üzerine polis memuru mahalle sakininin elini öptü.

Polis yıkıma engel olmak isteyen vatandaşı el öperek ikna etti

BULUNDUĞU YERDEN KALKTI

Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini bulunduğu yerden kalkarak tepkisini apartmanın önünde sürdürdü. İki apartman arasında asılı bulunan Türk bayraklarının da alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu - Son Dakika
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