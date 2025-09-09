Kuzenini pompalı tüfekle katleden zanlıdan duruşmada şoke eden ifade - Son Dakika
Kuzenini pompalı tüfekle katleden zanlıdan duruşmada şoke eden ifade

09.09.2025 10:13
Burdur'da halasının oğlunu aracının önünü kesip pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sanık, tanıkların yalan söylediğini belirtip "Tahliyemi talep etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık ve sanığa yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan eşinin tutuklunun halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. İddialara göre Onur A. (24), aralarında husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24) kullandığı aracın önünü kesti, otomobilin içinden iki el ateş etti.

KUZENİNİ POMPALI TÜFEKLE KATLETTİ

Göğsünden vurulan Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Özcan S. (20) ve Bekir Ö. (18) de yaralandı. Olay sonrası kaçan Onur A, suç aleti tüfekle saklandığı evde yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı.

MÜEBBET HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Olayın ardından Onur A. ve Şerife A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Özcan S. ve Bekir Ö.'nün yaralanmasına ilişkin "olası kastla silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Beytullah T. ve Erkan A'nın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Onur A. ile eşi Şerife A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına ise tutuklu yargılanan sanıklar Onur A. ve Şerife A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ TALEP ETMİYORUM"

Tutuklu sanık Onur A, "Eşime silah verdiğimi nasıl görmüşler? Müştekilerin benim eşime silah verdiğimi görmesi mümkün değil. Olay aniden araçlarla karşılaştığımızda yaşandı. Beni kovalamadıklarını söylüyorlar ama beni kovaladılar. O günkü telefon konuşma kayıtlarının çıkarılmasını ve söylediklerinin yalan olduğunun ortaya çıkmasını istiyorum. Tahliyemi talep etmiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Şerife A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

MAHKEME HEYETİ DAVAYI ERTELEDİ

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından kısa bir ara vererek sanıklar Onur A. ile Şerife A.'nın tutukluluk halinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T. hakkında hükmedilen adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti davayı ileri bir tarihe erteledi.

"BEN ÖLMÜŞ ÇOCUĞUMUN KONUŞAMADIĞI SESİYİM"

Dava sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Beytullah Soylu'nun annesi Sevim Soylu, "Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım. Konuşamadığı sesiyim. Biz doğruyu söylüyoruz. Nefesimin son damlasına kadar çocuklarımın arkasındayım. Haklı olduğumu bir gün ortaya çıkaracağım. Bu savaşı kazanacağım ve cezayı alacaklar. Biz ağırlaştırılmış müebbet aldırana kadar davamızın arkasındayız. Bilerek ve isteyerek öldürdü. İkinci mahkemeye katıldık ve hiçbirinde pişmanlık yoktu. Suçlu olduğunu biliyor ve tahliyesini bile talep edemedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA, İHA, AA

