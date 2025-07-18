Prof. Dr. Muammer Yaylalı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kurucu Rektörü ve eski Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum Narmanlı Cami'nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazına Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas, Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kars Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Akın Levent, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Müftüsü Rüstem Can, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, ERÇİMSAN Holding Başkanı Lütfü Yücelik, üniversitelerden akademisyenler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın naaşı buradan alınarak Erzurum Asri Mezarlığa dualarla defnedildi. - ERZURUM
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