Queenz Of Piano, Antalya Piyano Festivali\'nde unutulmaz bir konsere imza attı

Müziği ve mizahı birleştiren dünyaca ünlü piyano ikilisi "Queenz Of Piano", 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı. 'Piyanonun Kraliçeleri' performansıyla müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festival, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Dünyaca ünlü piyano ikilisi Queenz Of Piano, iki kuyruklu piyano eşliğinde gerçekleştirdikleri performansla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik ve mizahı birleştiren, klasik bir konserde de eğlenebilmenin mümkün olduğunu gösteren, performanslarını seyirci etkileşimleriyle zirveye taşıyan ikili, piyano tutkunlarından büyük alkış aldı.

TÜRK MARŞI, NİNNİ, OYUN HAVALARI

Türk Marşı, ninni ve oyun havalarıyla süsledikleri repertuarları ile AKM sahnesinde müzikseverlerle sıcak bir bağ kuran 'Piyanonun Kraliçeleri', Antalya'ya olan sevgilerini de Türkçe cümlelerle dile getirdi. Müziklerini şovlarıyla seyirciye kahkahalar eşliğinde aktaran grup, uzun süre akıllarda kalacak bir performansa imza attı. Gösteri bitiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sanatçılara plaket ve çiçek takdim ederek, eşsiz akşam için teşekkürlerini sundu.

FESTİVAL SÜRÜYOR

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Festival kapsamında 15 Aralık'ta AKM ve 16 Aralık'ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Dorantes sahne alacak. 16 Aralık'ta Cam Piramit'te Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar'la müzikseverlerin karşısına çıkacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner Duo Blanc&Noir konseri, 17 Aralık'ta AKM'de yapılacak. Havasi 19 Aralık'ta Cam Piramit'te, Can Saraç 20 Aralık'ta AKM'de, Igudesman&Joo 21 Aralık'ta yine AKM'de sahne alacak. 21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay, 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde sahne alacak.