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Rektör Savaş 'Gençler Çalışıyor Uşak Kazanıyor' projesinin ilk kursiyerleriyle buluştu

UŞAK - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Youth are working Uşak is Developing" (Gençler Çalışıyor, Uşak Gelişiyor) adlı Avrupa Birliği NEET Projesi kapsamında gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla yetiştirilen ilk 50 kursiyerleriyle buluştu.

Uşak Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Çavaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fulya Akyıldız, Uşak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı, UTTO öğretim elemanları, projede yer alan eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Rektör Savaş, kursiyerleri tebrik ederek, gençlerin iş dünyasında başarılı birer birey olmaları için üniversite olarak ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, gençlerin projeye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaş, yüzde yüz istihdam garantili bu projenin Uşak'ta ve bölgede tek olduğunu ifade etti.

Rektör Savaş: 'Projemiz gençlerin geleceğine yönelik yaptığımız önemli çalışmalardan biridir.'

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek gençlerin geleceğine yatırım yapmanın önemini vurguladı. Projenin gençlerin kariyerlerine yönelik önemli bir adım olduğunu belirten Savaş, "Bu projenin amacı, gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlayarak onların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de gençlerimizin kendilerini geliştirerek daha iyi bir gelecek kurmalarına destek olmaktır. Bugün ilk 50 kursiyerimizle bir araya geldik. Kursiyerlerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Eğitimci akademisyenlerimize ve destek olan firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında iki grup şekilde toplam 100 kursiyere eğitim verilecek. Mezun olan ilk 50 kursiyere 5 ayrı alanda Open End İplik Makine Operatörü, Bilgisayar Destekli Armürlü Kumaş Tasarımcısı, Grafik Tasarımcısı, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Uzmanı ve E-Ticaret Uzmanı eğitimleri verildi.

İkinci grupta ise Konfeksiyon Elemanı (Tekstil ve Deri), Deri Kesimci, Dokuma Makinesi Operatörü, Deri Konfeksiyoncu ve Öp İplik Operatörü dallarında 44 günlük eğitim verilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Uşak Üniversitesi olarak en temel görevlerimizden bir tanesi gençlerimizi yetiştirerek piyasadaki insan gücü ihtiyacını karşılamak. Biz bu projemizde hem sanayicimizin işini kolaylaştırmak hem de genç kardeşlerimize iş sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Burada toplamda 100 tane gencimize eğitim veriyoruz ve daha sonrada bu gençlerimize istihdam sağlıyoruz. Gençlerimiz iş bularak mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Bu mutluluklarına bir katkıda bulunabiliyorsak Uşak Üniversitesi olarak bunun büyük bir onur olduğunu düşüyorum. Gençler bizim geleceğimiz, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve onları daha sonrada hayata güzel bir şekilde hazırlamak üniversite olarak bizim yine en temel görevlerimiz arasında olduğu için bizler 100 tane öğrencimizi yaklaşık 3 ay süre içeresinde eğitim vermekteyiz. Eğitimimiz toplamda 2 grup şeklinde oluyor. İlk gruptaki 50 tane gencimiz işlerine başlamış olacaklar ve 50 tane gencimiz daha gelerek onlarda aynı eğitimlerden geçtikten sonrada onlarda iş sahalarında yerlerini almış olacak." dedi.

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Atike İnce Yardımcı projeler hakkında bilgiler vererek, "Proje kapsamında 100 gencimiz eğitimlerini yapıp istihdamlarını sağlamak üzere yola çıktık. Şu anda ilk grubumuzu tamamlamak üzereyiz ve hem arkadaşlarımız hem de biz çok heyecanlıyız. Artık eğitimlerini tamamlayan arkadaşlar yavaş yavaş firmalara yerleşmeye başlıyorlar. Artık 5 eğitimiz yani toplam 50 kişinin eğitimi tamamlanıyor bununla birlikte 5 yeni eğitimimiz ilana çıktı, yavaş yavaş alımlara başlayarak sonrasında da bu 50 kişinin eğitimlerine başlanacak. Ağustos ayı gibi de projemizi tamamlayıp 100 öğrencimizi de firmalarda istihdam etmiş Uşağa önemli bir katkı sağlamış olacağımızı düşüyoruz." dedi.

Projede eğitim almış öğrencilerden Esra Gökçe eğitim hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşarak "Gençler açısından bu eğitim önemli ve güzel oldu. Bu eğitim bize hem maddi yönden hem de manevi yönden fazlasıyla destek oldu. Eğitimizde openet hakkında her şeyi öğreterek sonunda da bize iş imkanı sundular." dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Sevim Çakın ise, "Eğitimde photoshop ve İllüstratör derslerinden çizimler yaptık. Bu eğitimden çok memnun kaldık. Bu kursta bize istihdam sağlandı ve ücretlerimiz verildi. Bu kursun sonunda da kısa süre içeresinde sergi açacak duruma geldik. Bize eğitim veren eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.