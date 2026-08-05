Rize'de kadın balıkçılardan Erdoğan'a 'Ocaklarımızı söndürmeyin' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de kadın balıkçılardan Erdoğan'a 'Ocaklarımızı söndürmeyin' çağrısı

Rize\'de kadın balıkçılardan Erdoğan\'a \'Ocaklarımızı söndürmeyin\' çağrısı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde kafes balık çiftliği projesine karşı 54 gündür nöbet tutan köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Balıkçı kadınlar, 'Ocaklarımızı söndürmeyin, başka gidecek yerimiz yok' dedi.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde kurulmak istenen kafes balık çiftliği projesine karşı nöbetlerini sürdüren köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Balıkçı kadınlar, "Ocaklarımızı söndürmeyin, bizim gidecek başka yerimiz yok" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliği projesine karşı bölge halkının başlattığı direniş 54'üncü gününe ulaştı. Özellikle balıkçı kadınların öncülüğünde sürdürülen çadır nöbeti, yetkililer tarafından verilen sözlere rağmen somut bir adım atılmadığı gerekçesiyle devam ediyor.

Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 tarafından hayata geçirilmek istenen projeye karşı çıkan köylüler, daha önce Valilik, Kaymakamlık ve AK Parti Rize milletvekilleri tarafından projenin uygulanmayacağı ve denize bırakılan kafesin kaldırılacağı yönünde söz verildiğini hatırlattı. Aradan geçen 54 güne rağmen Zelek Limanı açıklarına bırakılan kafesin kaldırılmaması ise tepkilere neden oldu.

Liman girişinde kurdukları çadırda nöbet tutan balıkçı kadınlar, yaptıkları basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ocaklarımızı söndürmeyin" çağrısında bulundu. Açıklamaya, bölgedeki kadın balıkçıların yanı sıra Pazar'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Basa da destek verdi.

"ÇED RAPORU, HALKIN ALDATILMASI İÇİN BALIKÇILIĞI OLMAYAN BİR KÖYDE DÜZENLENDİ"

Balıkçı kadınlar adına konuşan Hacer Yüzseven, proje için hazırlanan ÇED raporunun yanıltıcı olduğunu öne sürerek, raporun balıkçılık yapılmayan bir köy üzerinden hazırlandığını savundu. Üç yıldır bilimsel ve hukuki mücadele verdiklerini belirten Yurtseven, rapora yönelik itirazlarının dikkate alınmadığını söyledi.

Yurtseven, halkın iradesinin yok sayıldığını öne sürerek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Kurulan kafesin derhal kaldırılmasını ve projenin iptal edilmesini talep eden Yüzseven, bunun mümkün olmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek taleplerini doğrudan iletmek istediklerini ifade etti. Yüzseven, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

"AYLARDIR PSİKOLOJİMİZİ BOZDULAR"

Eyleme katılan kadınlardan Songül Yüzseven, çocuklarının temiz denizde güvenle yüzebildiğini ancak gelecek yıl aynı imkana sahip olup olamayacaklarını düşündüklerini belirterek, "Kafesi kurdular, kaldırmıyorlar. Aylarca psikolojimizi bozdular" dedi.

Uzun süre köyünden uzak yaşadığını ve kayık alıp çocuğuyla balıkçılık yapacağını vurgulayan balıkçı Sibel Kanbay, "Ben de burada doğdum, büyüdüm. 10 senedir gelmedim köyüme. Geri geldim, çok güzel olmuş köyüm. Kayık aldım, ruhsat aldım. Eşimle, çocuklarımla beraber balıkçılık yapmak istiyorum ve bu kafesi istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar, köyde balıkçılıktan başka geçim kaynağı bulunmadığını vurgulayarak, projenin uygulanması halinde yüzlerce kişinin mağdur olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın balıkçı Hülya Kuru, köy halkının tek geçim kaynağının balıkçılık olduğunu belirterek, "Bu yaştan sonra insanlar memleket mi değiştirsin? Başka iş mi arasın? Ocaklarımız nasıl tütecek?" diye sordu.

Balıkçı Vildan Tafralı ise kafes balıkçılığı projesinin uygulanması halinde yılların emeğiyle alınan kayıkların kullanılmaz hale geleceğini belirterek, "Ne olacak kafes balıkçılığı olunca? Nasıl geçimimizi sağlayacağız? İnsanların ocağına ateş düştü. Etmeyin, eylemeyin. 'Cumhurbaşkanımla konuşulacak' diyorlar. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. İnsanlar çok mağdur, insanların ekmeğiyle oynanıyor. Kuzuoğlu zenginliğine zenginlik katacak diye, parasına tekrar para katacak diye etmeyin, eylemeyin. Bu kadar insanı, bu kadar çoluğunu çocuğunu, eşini, yaşlısını, gencini, çoluğunu çocuğunu, rızkını çalmayın, almayın. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİM TEMİZ DENİZİMİZİ KİRLETİYORLAR KAFES BALIKÇILIĞI İSTEMİYORUZ"

DMD hastası Mahir Şenli de temiz denizlerin kirletileceğini, bu nedenle kafes balıkçığına karşı olduğunu belirterek, "Biz geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Denizimizi kirletiyorlar. Biz kafes balıkçılığı kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Eyleme destek veren eski Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ise bölge halkına moral vermek amacıyla nöbet alanına geldiğini belirterek, "Her zaman balıkçı halkı bizim kardeşlerimizdir. Onlara moral vermek için geldik. Umarım vatandaşlarımızın isteği olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de kadın balıkçılardan Erdoğan'a 'Ocaklarımızı söndürmeyin' çağrısı - Son Dakika

Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde
Dev bankadan altın için bomba tahmin Rakamı duyanın ağzı açık kaldı Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı
ABD diken üstünde Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu ABD diken üstünde! Binlerce kişiye bulaşan salgında korkulan oldu
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:28
Fatih Terim’in aile mutluluğu Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
Fatih Terim'in aile mutluluğu! Eşi ve kızlarıyla şarkı söyledi
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:42
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
84 yıllık Türk kulübü ligden çekildi
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:27:04. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de kadın balıkçılardan Erdoğan'a 'Ocaklarımızı söndürmeyin' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.