Rize\'de kadın balıkçılardan Erdoğan\'a \'Ocaklarımızı söndürmeyin\' çağrısı

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü'nde kurulmak istenen kafes balık çiftliği projesine karşı nöbetlerini sürdüren köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Balıkçı kadınlar, "Ocaklarımızı söndürmeyin, bizim gidecek başka yerimiz yok" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü açıklarında kurulmak istenen kafes balık çiftliği projesine karşı bölge halkının başlattığı direniş 54'üncü gününe ulaştı. Özellikle balıkçı kadınların öncülüğünde sürdürülen çadır nöbeti, yetkililer tarafından verilen sözlere rağmen somut bir adım atılmadığı gerekçesiyle devam ediyor.

Kuzuoğlu Grup ile Günvak 1 ve Günvak 2 tarafından hayata geçirilmek istenen projeye karşı çıkan köylüler, daha önce Valilik, Kaymakamlık ve AK Parti Rize milletvekilleri tarafından projenin uygulanmayacağı ve denize bırakılan kafesin kaldırılacağı yönünde söz verildiğini hatırlattı. Aradan geçen 54 güne rağmen Zelek Limanı açıklarına bırakılan kafesin kaldırılmaması ise tepkilere neden oldu.

Liman girişinde kurdukları çadırda nöbet tutan balıkçı kadınlar, yaptıkları basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ocaklarımızı söndürmeyin" çağrısında bulundu. Açıklamaya, bölgedeki kadın balıkçıların yanı sıra Pazar'da 15 yıl belediye başkanlığı yapan AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Basa da destek verdi.

"ÇED RAPORU, HALKIN ALDATILMASI İÇİN BALIKÇILIĞI OLMAYAN BİR KÖYDE DÜZENLENDİ"

Balıkçı kadınlar adına konuşan Hacer Yüzseven, proje için hazırlanan ÇED raporunun yanıltıcı olduğunu öne sürerek, raporun balıkçılık yapılmayan bir köy üzerinden hazırlandığını savundu. Üç yıldır bilimsel ve hukuki mücadele verdiklerini belirten Yurtseven, rapora yönelik itirazlarının dikkate alınmadığını söyledi.

Yurtseven, halkın iradesinin yok sayıldığını öne sürerek, verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi. Kurulan kafesin derhal kaldırılmasını ve projenin iptal edilmesini talep eden Yüzseven, bunun mümkün olmaması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek taleplerini doğrudan iletmek istediklerini ifade etti. Yüzseven, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

"AYLARDIR PSİKOLOJİMİZİ BOZDULAR"

Eyleme katılan kadınlardan Songül Yüzseven, çocuklarının temiz denizde güvenle yüzebildiğini ancak gelecek yıl aynı imkana sahip olup olamayacaklarını düşündüklerini belirterek, "Kafesi kurdular, kaldırmıyorlar. Aylarca psikolojimizi bozdular" dedi.

Uzun süre köyünden uzak yaşadığını ve kayık alıp çocuğuyla balıkçılık yapacağını vurgulayan balıkçı Sibel Kanbay, "Ben de burada doğdum, büyüdüm. 10 senedir gelmedim köyüme. Geri geldim, çok güzel olmuş köyüm. Kayık aldım, ruhsat aldım. Eşimle, çocuklarımla beraber balıkçılık yapmak istiyorum ve bu kafesi istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar, köyde balıkçılıktan başka geçim kaynağı bulunmadığını vurgulayarak, projenin uygulanması halinde yüzlerce kişinin mağdur olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen kadın balıkçı Hülya Kuru, köy halkının tek geçim kaynağının balıkçılık olduğunu belirterek, "Bu yaştan sonra insanlar memleket mi değiştirsin? Başka iş mi arasın? Ocaklarımız nasıl tütecek?" diye sordu.

Balıkçı Vildan Tafralı ise kafes balıkçılığı projesinin uygulanması halinde yılların emeğiyle alınan kayıkların kullanılmaz hale geleceğini belirterek, "Ne olacak kafes balıkçılığı olunca? Nasıl geçimimizi sağlayacağız? İnsanların ocağına ateş düştü. Etmeyin, eylemeyin. 'Cumhurbaşkanımla konuşulacak' diyorlar. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. İnsanlar çok mağdur, insanların ekmeğiyle oynanıyor. Kuzuoğlu zenginliğine zenginlik katacak diye, parasına tekrar para katacak diye etmeyin, eylemeyin. Bu kadar insanı, bu kadar çoluğunu çocuğunu, eşini, yaşlısını, gencini, çoluğunu çocuğunu, rızkını çalmayın, almayın. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİZİM TEMİZ DENİZİMİZİ KİRLETİYORLAR KAFES BALIKÇILIĞI İSTEMİYORUZ"

DMD hastası Mahir Şenli de temiz denizlerin kirletileceğini, bu nedenle kafes balıkçığına karşı olduğunu belirterek, "Biz geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Denizimizi kirletiyorlar. Biz kafes balıkçılığı kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Eyleme destek veren eski Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ise bölge halkına moral vermek amacıyla nöbet alanına geldiğini belirterek, "Her zaman balıkçı halkı bizim kardeşlerimizdir. Onlara moral vermek için geldik. Umarım vatandaşlarımızın isteği olur" ifadelerini kullandı.