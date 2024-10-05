Rize\'de Yemek Zinciri Şubesinin Açılışında İsrail\'i Protesto Eden Öğretim Görevlisi Saldırıya Uğradı

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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, İsrail'e destek verdiği belirtilen bir yemek zinciri şubesinin açılışına katılarak "Kahrolsun İsrail" sloganı attı ardından yaklaşık on kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Sağlam, "Para çekmeye giderken mağazasının açılışını gördüm. 'Kahrolsun İsrail' diye bağırdım ancak oradaki gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen, bebekleri öldürme isteyen, İsrailliler bana saldırıyor" dedi.

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen Burger King açılışında İsrail'e yönelik bir protesto gösterisi gerçekleştiren Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam saldırıya uğradı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, Acil Serviste tedavi altına alındı. Sağlam'ın burnunda kırık, kulak zarının ise patladığı vücudunun eşitli yerlerinde darp izi olduğuna ilişkin rapor aldı. Saldırganlardan şikayetçi olan Sağlam, karakola giderek ifade verdi.

"Rize'de bana bunların yapılmasını benim kalbimi paramparça yaptı"

Kemal Sağlam, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bankadan para çekerken Burger King'in açılışını gördüm ve 'Kahrolsun İsrail' diye bağırıp taciz devam etti ama, oradaki Burger King'i gösteren gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek İsrailliler bana saldırıyorlar. Yola kadar takip ettiler az kalsın arabaların altında kalırdum peşimden koştular dövdüler, kulaklarımı patlatmışlar burnumu patlatmışlar 10 kişi birden dövdüler. Daha sonra bir araç içine bindim, şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş bunların katil olmuşlar. Şikayetçi olmuştu kendilerinden ama böyle bir Müslüman bir ülkede böyle bir Rize'de bana bunların yapılmasını benim kalbimi paramparça yaptı onların hepsini Allah'a Havale ediyorum, Allah onları da İsrail ile birlikte kahrı perişan etsin inşaallah."

Açılışa AKP'li Başkanlar, bürokratlar ve Daire Müdürleri de katıldı

Açılışa AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük'ün yanı sıra, eski ANAP Rize milletvekili Ahmet Kabil, Ticaret ve sanayi odası başkanı Aziz Karaahmetoğlu, RTSO Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Rize'li Altur turizmin sahibi Abdurahim Albayrak, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye AKP'li Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AKP'li Salarha Beleidiye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, çok sayıda yönetici ve esnaf katıldı. Açılış ise dualar okunarak gerçekleşti. AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise açılışa çelenk gönderdi.

"Çiçek gönderenler parçaların bir kısmının farkında değil..."

Yaşanan saldırı olayının ardından Eğitim Bir- Sen de yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü soykırım devam ederken, katillerin ellerindeki binlerce masum insanın kanı henüz kurumamışken, Rize'de Yahudi finansörlü Burger King markasının bir şubesinin bozulması, vicdan ve bilinç düzeyinde derin soruları sormamıza neden oluyor. Filistin'deki kardeşlerimiz bombalar altında hayat mücadelesi veriyor, böylesine bir birinin katılmasına katılıyorlar, çiçek gönderenler ya parçaların bir kısmının farkında değiller ya da Gazze'ye ve diğer Müslüman coğrafyalara yağan bombaları ülkede evlerinde gizli gizli kutlamalar yapıyorlar. Bu tür hareketler, sadece bireysel bir tercih ya da ekonomik bir yatırım olarak görülemez; zira bu tür markaların arka planında yer alan finansörler ve onların politik duruşları, İslam dün yasına karşı yapılan zulümlerin destek ekonomikçileri konumundadır. Bir Müslüman, sadece bütçesiyle değil, vicdanıyla da sorumludur. Kardeşlerinin kanını akarken, zalime güç veren bir düzenin çarkına su taşıyorlar, bu zulmün vebalini izlemekten kaçamayacaklar."