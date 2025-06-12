Rize Güneysu\'da Mahalle Halkı İkinci Müftülük Binası Çalışmalarına Tepki Gösterdi: "Biz Çocuklarımıza Oynayacakları Bahçe ve Okul İstiyoruz"

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(RİZE) - Rize Güneysu'da Küçükcami Mahallesi eski okul alanına Güneysu İlçe Müftülüğü tarafından ikinci bir hizmet binasının inşaat çalışmaları başlatılmasına mahalleli tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Osman İstif, "Mahalleliler buraya müftülük yapılmasını istemiyor, biz mahallemizde çocuklarımızın oynayacağı bir yer istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağındaki evinin tam karşısında bulunan Küçükcami Mahallesi'nde, eski okul alanına Güneysu İlçe Müftülüğü tarafından ikinci bir hizmet binası için inşaat çalışmaları başlatıldı. Mahalle halkı ise mahalleye ait inşaat alanında müftülük binası değil, çocuk oyun parkı ve okul yapılması gerektiğini ifade etti.

Küçükcami Mahalle Muhtarı Osman İstif, Güneysu'da zaten müftülük binası olduğunu, çocuklarına oynayacakları alan ve okul istediklerini belirtti.

Söz konusu alanda daha önce bulunan ilkokulun yıkılmasının ardından yerine çocuk parkı yapılmasını istediklerini anlatan İstif, "Belediye burayı temizledi, TOKİ bize teslim etti, burayı park yapacağız. Bir duyduk ki burası müftülüğe verilmiş. Dediler ki, 'Buraya şerh var'. Sonra gitmişler, okul alanını silmişler, burayı normal araziye dönüştürmüşler. Biz şu anda mağduruz. Mahalleliler de buraya müftülük yapılmasını istemiyor, biz mahallemizde çocuklarımızın oynayacağı bir yer istiyoruz" diye konuştu.

"Biz arazimize ev yapamıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Murat İstif ise "Müftülüğe karşı değiliz ama burası müftülük binası için uygun değil. Burası mahallemizin en güzel yerlerinden biri. Özellikle çocuk parkı için uygun. Vatandaş kendi arazisinde ev yapamıyor ama burada müftülük binası yapılacakmış. Biz buna karşıyız, istemiyoruz. Kimseye sorulmuyor, görüş alınmıyor, fikir alınmıyor. Tepeden, yukarıdan insanlar 'İstediğim yere istediğimi yaparım' havasında konuşuyorlar" dedi.

Yusuf İstif de "Bizi hiç kale almadılar. 50 tane imza topladık, hiç fikrimiz alınmadı. Kimin yaptığı belli değil. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ben buradaki okuldan mezun olmuştum. O zaman bizim okulumuzu versinler" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Engin Pehlivan ise ruhsat alınmadan inşaata başlandığını savunarak, "Güçlüyüz, haklıyız, yaparız" mantığıyla hareket edildiğini söyledi. Pehlivan, "Vatandaştan onay alınmıyor" dedi.

Şahin İstif ise "İmza topladık, kabul etmediler. Burası bize kalsın, bizim sahamız burası. Kurallar işlemiyor burada" şeklinde konuştu.

"Konuya vakıf değilim, ilçe müftülüğünü arayın"

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı ise konuya ilişkin soru üzerine, "Konu hakkında gerçek bilgiye sahip değilim. Her şeyi takip etmem zor oluyor, neler olduğunu tam olarak bilemiyorum. Güneysu İlçe Müftülüğümüz bu konuda sizlere daha sağlıklı bilgi verir. Ayrıca kaymakamdan da bilgi alabilirsiniz" dedi.