Rojin Kabaiş'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rojin Kabaiş'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler

Rojin Kabaiş\'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler

Baba Nizamettin Kabaiş, otopsi raporunda 'suda boğulma' ifadesinin olmadığını vurguladı.

22.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının otopsi raporunda 'suda boğulma' diye bir ibarenin olmadığını ifade ederek, sosyal medyada yazılanlara tepki gösterdi.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere Van'a gelen baba Nizamettin Kabaiş, ziyaretiyle ilgili İHA muhabirine açıklamada bulundu. Kızı Rojin'in ölümüyle ilgili sürekli avukatı ile irtibatta olduğunu belirten baba Kabaiş, "Ben İstanbul'daydım. Avukatla her gün irtibatta olup, konuşuyorduk. Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ile konuştuk ve başsavcılığa başvurduk. Zaten otopsi raporu da gelmişti. Onun için de gitmiştik. Otopsinin çoğu maddelerini okuduk. İtiraz ettik ve tekrardan başsavcılığa geri gönderdik. Onları incelemeye aldılar" dedi.

Dosyanın gizlilik kararının devam ettiğini belirten Kabaiş, "Ben ve kardeşim İstanbul'dan geldik. Diyarbakır'dan da kardeşim, amcamın oğlu, eşim ve oğlum Ömer geldi. İki gündür Van'dayız. Dosyayı takip ettik. Herhangi bir yeni açıklama yok. Ancak avukatımız özel olarak başsavcıya sordu, 'Medyaya vermişsiniz. Medyada dosya gelmiş, otopsi raporu gelmiş ve alt yazıda 'suda boğulma' denilmiş.' Başsavcı dedi ki, 'Ben yansıtmamışım. Onlar sızdırmış. Boğulma olarak ben dememişim. Ben sadece dosyanın geldiğini demişim. Onlar da kanallara sızdırdılar. Kendi kafalarına göre Rojin Kabaiş'in dosyasında suda boğulma denilmiş' dedi. Yani başsavcı söylememiş. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Otopsi, Hukuk, Yerel, Baba, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rojin Kabaiş'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:26 96 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Sitesi’nde yıkıma proje hataları neden olmuş 96 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Sitesi'nde yıkıma proje hataları neden olmuş
15:25 Tuğçe Tayfur aldatıldı mı Manidar paylaşımlar üst üste geldi Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi
15:21 Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor Fatih Terim Süper Lig ekibini satın alıyor
15:20 Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt elektronik kelepçeyle 2 cinayet işledi
15:11 Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti
15:06 Ünlü Oyuncu Bade İşçil’den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması Ünlü Oyuncu Bade İşçil'den Şaşırtan Aşk Hayatı Açıklaması
14:57 Mahsun Kırmızıgül’den yaz saati uygulamasına tepki Mahsun Kırmızıgül'den yaz saati uygulamasına tepki
14:55 Mourinho Cristiano Ronaldo’yu telefonla aradı Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 11:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.