Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda Kırım'ın Rusya'ya katılmasının 10. yılı kutlandı - Son Dakika
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda Kırım'ın Rusya'ya katılmasının 10. yılı kutlandı

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda Kırım\'ın Rusya\'ya katılmasının 10. yılı kutlandı

Kırım'ın Rusya Federasyonuna katılmasının 10. yılı nedeniyle Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili konuştu ve oyların yüzde 87'den fazlasını mevcut devlet başkanı Vladimir Putin'in aldığını belirtti. Başkonsolos Buravov ayrıca Kırım'da normal yaşamın devam ettiğini ve Kırım'ın savaş şartları altında olmadığını vurguladı.

18.03.2024 14:50
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Kırım'ın Rusya Federasyonuna katılmasının 10. yılı nedeniyle Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda basın toplantısı düzenlendi. Kırım ve Rusya ile ilgili fotoğrafların sergilendiği toplantıda, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov basın açıklaması yaptı. Rusya devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Buravov, "Oyların yüzde 87'den fazlasını mevcut devlet başkanı Vladimir Putin aldı. Bunun, Rus-Türk ilişkilerinin açısından bakarsak çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda Kırım'ın Rusya Federasyonuna katılmasının 10. yılı sebebiyle basın toplantısı gerçekleştirildi. Kırım'da 10 yıllık süreçte çekilen fotoğraflar fuayede sergilendi. Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Başkonsolos Buravov, seçime yüksek katılım olduğunu belirterek, oyların yüzde 87'den fazlasını mevcut devlet başkanı Vladimir Putin'in aldığını aktardı.

"Bu seçimlerde bizim vatandaşlarımızın yüksek katılımı oldu"

Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunun Rus-Türk ilişkilerinin açısından bakıldığında çok önemli olduğunu belirten Başkonsolos Buravov, "Bu seçimlerde bizim vatandaşlarımızın yüksek katılımı oldu. Yüzde 74'ten fazla kişi seçime katılım gösterdi. Seçim neticesine bakarsak, yüzde 87'den fazla oyu bizim mevcut devlet başkanımız Vladimir Putin aldı. Oy hesaplama işi hemen hemen bitmiş durumda. Küçük yüzdeler kaldı ama prensip olarak sonuç bellidir. Bunun da Rusya'nın geleceği açısından, Rus-Türk ilişkilerinin açısından bakarsak bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iki ülkenin liderlerinin arasındaki mevcut samimi diyalog çok önemlidir ve ilgili ilişkilerimize de büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bizim görev belgesini alan devlet başkanımızın herhalde açıklamaları olacak. Kendisi yeniden seçildikten sonra. Şu veya bu konularda yani siyasetimizin ne istikamette gelişeceğine dair gerekli açıklamalar yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kırım'da normal yaşam devam ediyor"

Kırım'da normal yaşamın devam ettiğini ve Kırım'ın savaş şartları altında yaşadığını söylemek için bir neden olmadığını söyleyen Başkonsolos Buravov, "Basın toplantımız, Kırım Baharı dediğimiz sürecin 10. yıl dönümü ile ilgilidir. Bugün 18 Mart günü bu yıl dönümünün içindeyiz. Ukrayna'daki devlet darbesinden hemen sonra meydana gelen ve yarımada çapında yapılan referandumun ardından Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilanına ve Rusya Federasyonu'na katılımına yol açan Şubat, Mart 2014 olaylarından bahsediyorum. Olayların özünü ve nesnel doğasını daha iyi anlamak için bir yandan konuya daha geniş tari ve jeopolitik bağlamda bakmak gerekiyor. Diğer yandan da o zaman Kırım halkının yaptığı seçimden önceki olayları analiz etmek gerekir. Kırım'da normal yaşam devam ediyor. Kırımın savaş şartlları altında yaşadığını söylemek için bir neden yok. 16 Mart günü referandumun 10. Yıl münasebetiyle yaptığı basın açıklamasında bizim bakanımızda Kırım konusunun tamamen kapatılmış olduğunu belirtmiştir. Kırım konusunun müzakereye asla açık olmadığını ve Kırım'ın tamamen Rusya parçası olduğunu bir defa daha teyit etmiştir" dedi.

"Sivil halka karşı terör eylemlerinin kullanılması kabul edilemez"

Gazze'de devam eden olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkonsolos Buravov, "Biz iki devletli ve mutlak suretle Filistin devletinin kurulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından yanayız. Böyle bir tutumumuz var. Terör eylemleri hiçbir şekilde mazeret olarak gösterilemez. Diğer taraftan terörle mücadele adı altında yoğun bir şekilde sivil halka karşı terör eylemlerinin kullanılmasının da kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğunda Kırım'ın Rusya'ya katılmasının 10. yılı kutlandı - Son Dakika

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