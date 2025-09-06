Şampuan Reaksiyonu: Gözde Sağlık Sorunu Yaşadı - Son Dakika
Şampuan Reaksiyonu: Gözde Sağlık Sorunu Yaşadı

Şampuan Reaksiyonu: Gözde Sağlık Sorunu Yaşadı
06.09.2025 10:34  Güncelleme: 10:43
Adana'da Murat Gözde, saç siyahlaştırıcı şampuan sonrası yüzünde şişlik ve yaralar oluştu.

Adana'da yaşayan Murat Gözde (48), berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüz ve gözünde şişlikler oluşup kafasında yara çıktı. Gözde, şampuanı üreten firmadan şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını yıkadı.

GÖZLERİ ŞİŞTİ, KAFASINDA YARALAR ÇIKTI

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. 3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Berberin tavsiyesine uydu, arı sokmasından beter hale geldi

"GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

Kaynak: İHA

