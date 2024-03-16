Samsun'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel' ismi konuldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi 'Mehmet' (1 milyon 298 bin 836), en çok kullanılan kadın imi ise 'Fatma' (1 milyon 177 bin 80) olarak açıklandı. Ayrıca ülke genelinde en çok kullanılan soy isimlerinin de 'Yılmaz' (1 milyon 171 bin 14), 'Kaya' (888 bin 828) ve 'Demir' (864 bin 643) olduğu ifade edildi. Son yıllarda ise bebeklere verilen isimlerde 'Alparslan', 'Göktuğ', 'Ömer Asaf', 'Metehan', 'Defne', 'Asel', 'Asya' ve 'Zümra' gibi isimlerin sıklığı dikkat çekti.
Samsun'da bebeklere en çok verilen isimler 'Alparslan' ve 'Asel'
Karadeniz Bölgesi'ndeki en fazla doğum oranına sahip il olan Samsun'da en çok kullanımda olan erkek ismi 'Mustafa' (18 bin 874), en çok kullanılan kadın ismi de 'Fatma' (22 bin 788) olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 235 ile 'Alparslan' oldu. Bu ismi 'Göktuğ' (138) ve 'Metehan' (84) takip etti. Kız bebeklerinde ise Samsun'da 'Asel' (116) ismi 1'inci sırada yer alırken, bu ismi 'Defne' (111) ve 'Zümra' (106) takip etti.
Öte yandan Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden Çorum hariç Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Tokat, Trabzon, Zonguldak ve Rize'de 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' oldu. Çorum'da ise 'Göktuğ' ismi en çok verilen erkek ismi oldu.
Ayrıca Artvin, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Rize'de kız çocuklarına en çok verilen isim 'Asel' olarak kayıtlara geçti. Amasya, Ordu, Giresun ve Karabük'te kız çocuklarına en çok verilen isim 'Defne' oldu. Rize ve Tokat'ta ise kız çocuklarına en çok 'Asya' ismi verildi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun'da 2023 Yılında Doğan Bebeklere En Çok Verilen İsimler - Son Dakika
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