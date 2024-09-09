CHP'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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CHP'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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CHP, 101’inci yaşını Samsun’da coşkuyla kutladı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Diyarbakır Bağlar ilçesinde hunharca katledilen Narin ve şehit askerler sebebiyle bu akşam yapılacak olan tüm etkinlikleri iptal ettiklerini, yaşanan üzücü durumların ulusal yas gerekçesi olduğunu belirtti.

09.09.2024 16:43  Güncelleme: 17:00
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP, 101'inci yaşını Samsun'da coşkuyla kutladı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Diyarbakır Bağlar ilçesinde hunharca katledilen Narin ve şehit askerler sebebiyle bu akşam yapılacak olan tüm etkinlikleri iptal ettiklerini, yaşanan üzücü durumların ulusal yas gerekçesi olduğunu belirtti.

CHP, 101'inci yaşını Samsun'da coşkuyla kutladı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, belediye başkanları, partililer, ilçe başkanlarının katıldığı kutlamalarda, Onur Anıtı'na çelenk konuldu. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Bugün 9 Eylül, Halk Partisi 101 yaşında. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesi bizlerle bugün devam ediyor. Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül 1923 günü halk fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101 yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir."

Mehmet Özdağ, Diyarbakır Bağlar ilçesinde hunharca katledilen Narin ve Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki askerlerin şehit olması sebebiyle bu akşam yapılacak olan tüm etkinlikleri iptal ettiklerini, yaşanan üzücü durumların ulusal yas gerekçesi olduğunu belirtti.

Mehmet Özdağ'ın basın açıklaması sonunda CHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Metin Teletar, tansiyonu düşerek fenalaştı. Teletar'a ise ilk müdahaleyi CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, acil doktoru Dr. Işık Özkefeli ve dahiliye uzmanı Dr. Emin Dinççağ yaptı. Ardından ambulans ile en yakın sağlık kuruluşuna götürülen Teletar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP\'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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