Samsun'da Kaymakam ve Vali Yardımcısı Atamaları Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kaymakam ve Vali Yardımcısı Atamaları Yapıldı

Samsun\'da Kaymakam ve Vali Yardımcısı Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre Samsun'da 4 ilçeye kaymakamlık ataması ve 2 yeni vali yardımcısı ataması gerçekleştirildi. Samsun'un yeni kaymakam ve vali yardımcıları belirlendi.

02.07.2024 08:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre Samsun'da vali yardımcılıkları ve kaymakamlıklarda değişiklikler oldu.

Kararlara göre Samsun'da 4 ilçeye kaymakamlık ataması ve 2 yeni vali yardımcısı ataması gerçekleştirildi. Samsun'un yeni kaymakam ve vali yardımcıları şöyle oldu:

Manisa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun Çarşamba Kaymakamı olarak atandı.

İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Samsun Bafra Kaymakamı olarak atandı.

Diyarbakır Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Tekkeköy Kaymakamı olarak atandı.

Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Samsun Canik Kaymakamı olarak atandı.

Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Samsun Vali Yardımcısı olarak atandı.

Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Vali Yardımcısı olarak atandı.

6 ilçedeki mevcut kaymakamların yeni görev yerleri de şu iller oldu:

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Şişli Kaymakamı olarak tayin oldu.

Samsun Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Ankara Çubuk Kaymakamı olarak tayin edildi.

Samsun Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Kilis Musabeyli Kaymakamı olarak tayin oldu.

Samsun Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Artvin Yusufeli Kaymakamı olarak tayin oldu.

Samsun Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Balıkesir Vali Yardımcısı olarak tayin oldu.

Samsun Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, Çanakkale Vali Yardımcısı olarak atandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Kaymakam ve Vali Yardımcısı Atamaları Yapıldı - Son Dakika

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