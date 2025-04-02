Samsunlular \'ekonomik boykota\' uymadı, alışverişlerine devam etti

Samsunlu vatandaşlar, 'ekonomik boykot' çağrısını boykot ederek alışverişlerine devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yerli ve milli firmalara yönelik 'boykot' başlatıldı. Özgür Özel'in de destek verdiği "2 Nisan'da ticareti durduralım" şeklindeki boykot çağrılarına ise Samsunlu esnaf tepki gösterdi. Samsunlu vatandaşların çoğu da bu boykota uymayarak alışverişlerini yaptı.

"Aileleri hariç 25 çalışanım var, kazanç sağlayamazsak vergi veremeyiz"

'Ekonomik boykot' çağrısına Samsunluların uymadığını belirten 25 çalışanlı simit fırını sahibi Murat Eskibaş, "Gece yarısı işimize başlıyoruz. İşletmemde 25 çalışan var. Bu çalışanların ücretlerini kazanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar 1 gün bunları tüketmese de olur ancak burada çalışanların kazancı da önemli. Çalışanlar da her gün evlerine bir şeyler götürmek zorunda. Bugün boykot var ancak alışveriş yapan kalabalık görünüyor. Boykot, insanların aç kalmasına sebep olmadı. Bizler esnaf olarak devlete vergi veriyoruz. Bunu vermek için de üretimden kazanmamız gerekiyor. Üretim yapamazsak vergi veremeyiz, vergi veremezsek de devlet zarar görür. O nedenle hem çalışanların maaşlarının ödenmesi hem de vergilerin ödenmesi için bu boykot kararını 'siyasi' olarak anlıyoruz. Vatandaşlar da boykota uymadı. Boykota uyulsaydı, iş yapamasaydık, hazırda varsa işçilere verecektik, yoksa da tek başımıza çalışacaktık" dedi.

"Onlar boykot yapacaklarsa İsrail mallarını boykot etsinler"

Türk malları ve esnafına yapılan boykotu tanımadıklarını ifade eden vatandaş Sinan Mamak, "Biz halk olarak boykot kararını tanımıyoruz. Onlar boykot yapacaklarsa İsrail mallarını boykot etsinler, Türk mallarını değil. Artık o galeyan işleri bitti. Türk milleti uyandı. Eskidendi o işler. Onlar kendi içlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu milleti yıldıramazlar. Kimin malını boykot yapıyorlar, Türkiye'nin malını mı? Boykot yapacaklarsa yurt dışı mallarını yapsınlar. Şimdi sokaklara çıkıyorlar. Düne kadar neden çıkmadılar? Filistin yürüyüşlerinde, 15 Temmuz'da bunlar neredeydi? Çıkmışlar Türkiye'yi lekelemeye çalışıyorlar. Bizler alışverişlerimizi de yapacağız, kendi ürünlerimizi de alacağız. Alınmayacaksa İsrail malları alınmasın, Türk malları boykot edilmesin" diye konuştu.

"Çalışanların yevmiyelerini Özel mi verecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren vatandaş Mehmet Sağlam, "Burası Türkiye, Türk halkı boykota gerekli cevabı verir. Boykotu iyi bir karar olarak değerlendirmiyorum. Çünkü boykot edemezler. Önce kendi içindekileri temizleyecekler, boykot yapacaklar sonra dışarıya baksınlar. Tabii ki bugün alışveriş yapacağım. Türk insanıyız, kolalara boykot yapamadılar, bunlara mı boykot yapacaklar. En basitinden burada 25 çalışan var. Boykot olursa buradaki çalışanların yevmiyelerini kim verecek? Maaşlarını Özgür Özel mi verecek? Türk malının nesi boykot edilecek. O bir çıkmaza girdi ve çıkamıyor. Hiç kimse Türk mallarını boykot edemez" şeklinde konuştu.

"Zarara uğrayan esnaf, tazminat davası açsın"

Boykot nedeniyle zarara uğrayan çalışanların ve iş yeri sahiplerinin tazminat davası açması gerektiğini belirten Kerem Bütüner ise "Boykottan etkilenen iş yerleri tazminat davası açabilirler. Bence her türlü kazanabilirler. Sonuç olarak ekmeklerine taş koyuluyor. Ben de bugün alışveriş yapıyorum. Ayrıca ihtiyacım olan ne varsa bugün alacağım. Boykota uymayacağım" ifadelerini kullandı.

Bayram sonrası olmasına rağmen cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturan Samsunluların alışverişlerine 'ekonomik boykota' aldırış etmeden devam ettikleri görüldü. - SAMSUN