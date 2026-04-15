Sancaktepe'de 3 Sağlık Merkezinin Açılışı Gerçekleştirildi

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan üç aile sağlığı merkezi, toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Törene; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Göze, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri merkezi gezerek teknik donanım ve verilecek hizmetler hakkında bilgi aldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan üç aile sağlığı merkezi için düzenlenen toplu açılış töreni, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Ayhan-Cahit Gülan Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Kamu kurumları bir bütündür"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, "Kamu kurumları bir bütündür. Halkın mutluluğunu, huzurunu ve sağlığını temin etmek için herkes elinden gelen gayreti sarf ediyor. Son zamanlarda, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan sağlıkta dönüşüm projesiyle sağlık hizmetleri alanında ciddi bir dönüşüm yaşandı. Tahmin edilenden çok daha büyük bir değişim gerçekleşti ve dünyaya örnek olacak nitelikte çok güzel hizmetler ortaya kondu. Bugün burada sadece devletimizin bu alana yaptığı yatırımların ötesinde, üç hayırseverimizin emekleriyle, alın teriyle kazandıklarını yine toplumun hizmetine sunmak amacıyla ortaya koyduğu üç güzel eserin açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu hayırların sahipleri hem dünyada itibar kazanacak hem de vefatlarından sonra da amel defterleri açık kalmaya devam edecek. Sağlık hizmetleri geçmişte daha çok tedavi odaklıydı. İnsanlar bir rahatsızlık duyduklarında hastanelere başvuruyor, en iyi şekilde tedavi olmanın gayreti içinde oluyordu. Devletimiz de bugüne kadar yaptığı yüksek yatak kapasiteli, büyük hastanelerle tedavi sürecini en iyi şekilde yürütmek için gerekli organizasyonu, altyapıyı ve hekim sayısını temin etme çabası içinde oldu" dedi.

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, vatandaşların sağlık hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, yeni merkezlerin ilçeye hayırlı olmasını diledi. İlçedeki yaşam kalitesini artırmak adına sağlık, eğitim ve sosyal alanlardaki yatırımların kesintisiz süreceği vurgulandı. Yeğin şunları söyledi:

Yeğin: Yedi aile sağlığı merkezinin inşaatını sürdürüyoruz

"Biz seçim öncesinde Sancaktepe halkının ihtiyaçlarını çok çalışarak, büyük bir gayretle belirledik ve not aldık. Şimdi bu notlarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Yapılan raporlar, ilçede sekiz aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu gösteriyordu. Bu doğrultuda yedi aile sağlığı merkezinin inşaatını sürdürüyoruz. Bunlardan üçünün açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Dört aile sağlığı merkezimizi ise önümüzdeki ay itibarıyla hizmete açmış olacağız. Bu merkezlerden biri Eyüp Sultan Mahallesi'nde, ikisi Emek Mahallesi'nde, biri de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yer alıyor. Yapılan tüm hizmetler halkımız, yani Sancaktepeliler içindir. Kamu yöneticilerinin temel görevi ve sorumluluğu, halkın sorunlarını çözmektir. Kamu kurumları arasındaki uyum da en fazla faydayı halka sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sancaktepe'de bu uyumu en iyi şekilde sağlıyoruz. Siyasi partilerle de bu konuda iş birliği içerisindeyiz"

"Kamu kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz"

İlçenin sağlık alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirten Yeğin, "Eğer halkın yararına bir durum söz konusuysa, yan yana gelebiliyor, birlikte hareket edebiliyoruz. En çok da kamu kurumlarıyla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Örneğin bir caminin inşaatını tamamlayarak ilçe müftülüğüne teslim ettik. Yine modern bir polis karakolunun inşaatını tamamlayıp ilçe emniyet müdürlüğüne teslim ettik. Bugün de üç aile sağlığı merkezimizin inşaatını tamamlayarak Sağlık Bakanlığı'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediyoruz. Geçtiğimiz ay, sayın vali yardımcımız ve kaymakamımızın katılımıyla hayvan bakım merkezinin açılışını da gerçekleştirdik. Bu proje, bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle hayata geçirildi ve Sancaktepe'ye önemli bir hizmet kazandırdı. Daha fazlasını da yapmaya devam edeceğiz. Sancaktepe aslında bir sağlık kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin en donanımlı sağlık merkezlerinin bulunduğu bir ilçe haline geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da önem verdiği şehir hastanesi projesinin inşaatı çok yakında tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.

"Yapılan her hizmet halk içindir"

Yapılan tüm yatırımların halk için olduğunu ifade eden Yeğin şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en özel ve donanımlı projelerinden biri olacak Sağlıklı Yaşam Köyü'nün inşaatı da tamamlanmak üzere. Bunun yanında, Türkiye'nin en iyi özel hastanelerinden daha donanımlı olması planlanan ağız ve diş sağlığı merkezinin de tüm ruhsat ve proje süreçleri tamamlandı; inşaatı çok yakında başlayacak. İlçemizde ayrıca İstanbul'un önemli sağlık kuruluşlarından İlhan Varank Hastanesi bulunuyor. Bin yataklı pandemi hastanesi olarak bilinen Feriha Öz Hastanesi ise başlangıçta geçici olarak planlanmıştı. Ancak yapılan büyük yatırımlarla en az 25 yıl daha hizmet verecek şekilde modernize edildi. Bugün itibarıyla Sancaktepe'deki toplam yatak kapasitesi yaklaşık altı bine ulaşmış durumda. Bu, bir ilçe ölçeğinde oldukça önemli bir rakamdır. Bu katkıyı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak, yapılan her hizmet halk içindir. Kim hangi görevi yerine getiriyorsa, teşekkür etmeyi ve takdir etmeyi bilmek gerekir. Siyasi görüş ayrımı gözetmeden, halkın yararına yapılan her işi desteklemek önemlidir. İlçemizde bu anlayışla yoğun bir yatırım süreci devam ediyor. Biz de bu emekler için teşekkür ediyoruz" dedi."

3 mahallede 3 tesis

Tesislere ilişkin Sancaktepe Belediyesi'nden verilen bilgiler şöyle:

"Hizmete giren merkezler, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda modern bir mimariyle inşa edildi. Açılışı yapılan tesislerin detayları ise şöyle:"

Ayhan-Cahit Gülan Aile Sağlığı Merkezi: Eyüp Sultan Mahallesi'nde 352 m² alan üzerinde kurulan merkez, geniş kullanım alanıyla bölge sakinlerine konforlu sağlık hizmeti sunacak.

Gülizar Polat Aile Sağlığı Merkezi: Sarıgazi Mahallesi'nde 331 m² alan üzerinde inşa edilen tesis, mahallenin birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak.

Musa Meral Aile Sağlığı Merkezi: Osmangazi Mahallesi'nde 258 m² alan üzerine kurulu yapısıyla modern sağlık standartlarını vatandaşın ayağına götürecek"