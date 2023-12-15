Sandal: İzmir\'in Kalbi Bayraklı\'yı Örnek İlçe Yaptık

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türkiye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkanları Birliği'ni ziyaret ederek, geçmiş dönemlerde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış üyelerle bir araya geldi. 4,5 yılda ekonomide güçlü bir Bayraklı yarattıklarını ve gelinen noktada her alanda örnek bir ilçe oluşturduklarını belirten Sandal, "Göreve tüm sorunları bilerek geldik ve bugün verdiğimiz sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomide, eğitimde, kültürde, sosyal alanda, sağlıkta, sporda ve fiziki yatırımlarda İzmir'in kalbi Bayraklı örnek ilçelerden biri oldu" dedi. Eski başkanlar ve meclis üyeleri de çalışmalarından dolayı Sandal'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve Belediye Başkanları Birliği Başkanı Nurgül Uçar'ın daveti üzerine yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 4,5 yılda yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Son yerel seçimlerde kentin sorunlarını bilerek göreve geldiklerini ifade eden Sandal, bugüne kadar ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ortak akıl ve el birliğiyle her alanda güçlü bir Bayraklı oluşturduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDUK"

Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı Belediyesinde göreve geldiğimiz günden itibaren kent ve kurumsal kimliğimizin kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara başladık ve şimdi bunu büyük oranda başardığımızı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sonrasında pandemi, deprem ve sel felaketleri ilçemizi derinden etkiledi. Tüm personelimizle birlikte Türkiye'ye örnek olacak dayanışma örneği gösterdik. İlk andan kalıcı konutlara çıkana kadar tüm ihtiyaç sahiplerimizin yanında olduk. Emsal artış ve K sınırı uygulamalarıyla inşaat haklarını artırdık ve vatandaşlarımızın evine karşılık 1+1 ev değerinde kazanç sağladık. Bütçe konusunda İzmir'de en iyi performansı sergileyen üç belediyeden biri olduk ve ekonomik istikrar ile birlikte hem personelimizin maaşları ve tüm haklarını gününde ödedik hem de piyasaya borçsuz bir belediye yarattık" dedi.

"BAYRAKLI'NIN YÜZDE 70'İNİ YENİDEN PLANLADIK"

Bayraklı'da yapılamaz denilenleri örnek çalışmalarla hayata geçirdiklerini ve temel sorunların başında gelen çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için kentsel dönüşüme ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Sandal, "Kentimizin en önemli sorunu kentsel dönüşüm konusunda belki de Türkiye'de örnek olacak hızda ve başarıda bir planlama gerçekleştirerek, Bayraklı'nın yüzde 70'ini yeniden planladık. 60 hektarlık Cengizhan, Alpaslan, F. Edip Baksı, 80 Hektarlık Adalet ve Manavkuyu, 80 hektarlık yeni kent merkezi, 600 hektarlık Yamanlar, Gümüşpala, Onur, Nafiz Gürman ve Postacılar mahallelerimizde revizyon imar planlarımızı tamamladık. Belediyenin, vatandaşın ve iş dünyasının ortak çıkarlarını bir araya getirerek yaptığımız çalışmanın vatandaş tarafından çok beğenilmesi bizi de oldukça memnun ediyor. Vatandaşın heyecanı bizden daha fazla. Birkaç ay içinde ilk kazmayı vurarak, inşaatlara başlayacağız" dedi.

"BAYRAKLI'DA TAKDİR EDİLECEK İŞLER YAPILDI"

Konak Belediyesi eski Başkanı Ahmet Sarışın, "Karabağlar, Konak ve Bayraklı kentsel dönüşüme en fazla ihtiyacı olan ilçelerimiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bayraklı'da başkanım kendisini halka öyle bir adamış ki, 'halkın onayı olmayan bir işe imza atmam' diyerek taşın altına gövdesini koymuş. Takdire şayan bir iş gerçekleştirmiş ve 'yakında kazmayı vuracağız' diyor, harika bir iş. Başkanımızın tarlada izi var ve her zaman yanında olacağız. Önümüzdeki dönemde de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız. Başarılar diliyorum" dedi.

"KENTİMİZ ADINA BİRLİK OLUYORUZ"

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Yalçın Kocabıyık, "Kente dair yerel yönetimlerde görev yapmış, yapan ve yapacak arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyor ve kentimiz adına yapılan çalışmalarda doğruyu bulma adına bir paydaş olarak sürece katılım sağlıyoruz. Kentimizi önemsiyoruz ve sıkıntıların hızla giderilip, halka, kente en doğru hizmetin gelmesi için üzerimize düşeni, başkanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte yürütüyoruz" dedi. Belediye Başkanları Birliği Başkanı Nurgül Uçar, "Biz yerel yönetimler çalıştayı ile Türkiye'nin her yeniden belediye başkanlarını, meclis üyelerini bir araya getirdik. Orada da dile getirilmişti, dayanışmamızı artırarak daha yaşanabilir şehirler oluşturmak bizim elimizde "dedi. Bazı üyelerin "Çocuklarımız şimdilerde iş güç sahibi, başarılı birer insan. Pek çoğunun öğretmeni sizdiniz" şeklindeki söylemleri de Başkan Sandal'ı duygulandırdı.