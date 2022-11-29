Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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