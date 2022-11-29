Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı

29.11.2022 20:16
Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu'nu İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şarkıcı Sıla, babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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