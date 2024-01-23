 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

23.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 17:22
Abone Ol

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

CİN SÖYLENTİSİ KÖYLÜYÜ KAÇIRDI

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

Üç harfliler söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu

"5 YILDIR TEK BİR CİN GÖRMEDİM"

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.

Üç harfliler söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu

"SÖYLENTİLER SÜRÜYOR"

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, "Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda" dedi.

Üç harfliler söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu
Üç harfliler söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu
Üç harfliler söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu
Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
  • Serkan Basar: cinden korkmayın esas iki ayaklı kalbi atan cinlerden korkun Yanıtla 8 337
  • herto herto: Ülke insanı çok cahil malesef .Aziz nesine bin slm olsun....şu haberi dünyanın hiç bir yerinde göremezsin Yanıtla 60 197
  • Selim Kayisi: Acaba kim kapatmaya çalışıyor arsaları. Yanıtla 12 202
  • Murat Sarıal: en tehlikeli canlı insandır. ama tek kalan ailenin etrafındaki cinler köyü terk ettigi için çok şanslılar, istediginiz gibi rahat güvenli ortamda güle güle oturup kullanın. Yanıtla 1 142
  • Serkan Basar: ulan bu gidişle siz çarpılacaksınız (Kemal Sunal)(Yağmurcu) Yanıtla 4 80
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Cinle alakası yok, köyün konumuna bakın, okul, hastaneyi bırak bakkal yok. Yanıtla 4 45
  • Abdulkadir Haksever: Cinlerle iyi geçinin benden söylemesi. Yanıtla 16 19
  • Mehmet ALTINTAŞ: 15 yıldır köyle kimse yaşamıyormuş 1 aile var oda büyük ihtimalle cinlidir sen hastahane okul diyorsun AVM yok diye gittiler köyden 14 20
  • Abuzer Yavuz: Xirto Gafil kalmışsın 15 10
  • Kalemdar: İki harfliler de bizim gibi Allaha kulluk için yaratılmıştır. Fisiltilarina kulak verme. Pis günahlara bulaşma. Yoksa bulaşırlar. Yanıtla 1 1

Şarkışla, Sivas, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor - Son Dakika


23:35
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Son Dakika
23:35 İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cin söylentisi köylüyü kaçırdı! Koskoca köyde bir aile yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement