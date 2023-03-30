Şehir dışına ailesinin yanına gitmek isterken depreme tutuldu! Kendini kurtardı, oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şehir dışına ailesinin yanına gitmek isterken depreme tutuldu! Kendini kurtardı, oğlu hayatını kaybetti

30.03.2023 10:41

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depremde 15 yaşındaki oğlunu ve kayın babasını kaybeden Muhammed Maral, eşi ve küçük yaşta iki çocuğunun şehir dışında oldukları için kurtulduklarını dile getirdi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan evinin enkazından kurtulan Muhammed Maral, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı. Ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan, 15 yaşındaki oğlu Umut Can ile kayın babasının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiklerini belirtti. Maral, depremden önce eşi ve iki küçük çocuğunun da Gaziantep'e misafirliğe gittiğini söyledi.

"SABAHI GÖREMEDİ ÇOCUK"

Kaldıkları binanın komple yıkıldığını ifade eden Maral, "Evin komple yıkıldığını gördüm. Herkes canının derdine telaşına düştü. Elektrikler de birden gitti. Yıkılan binaların aralarında kalanlar, arabaların içinde kalanları gördük. Köprüler yıkıldı köylere yetişemedik. Bina komple oturdu aşağıya. Çocuklar Gaziantep'e gitmişti. Oğlum da 'Dedemin yanında kalacağım' demişti okul tatildi. Buradaydım ben de çocuğu da alıp Gaziantep'e gidecektim. Sabahı göremedi çocuk. Köy evinde kayınbabamla enkaz altında kaldı. Yattığım odadan çıktım kendi imkanlarımla" diye konuştu.

Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN VE MİLLETİMİZDEN"

Devletin her türlü yardımı kendilerine sağladığını belirten Maral, "Allah razı olsun devletimizden de milletimizden de. Kimse nankörlük etmesin. 'Koşmadı' diyen de 'Yardım gelmedi' diyen de yalan söyler. Devlet de olsun askeriye de olsun 'Gelmedi' diyen yalan söyler. Biz kendi gözümüzle gördük, yaşadık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımdan da evimizi yapıp verecek bize" dedi.

Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Yalakalikla ev almaya,para almaya çalisiyor.Hersey ortada. Malatyada 2 yakinimin evi yıkıldı, ortada hiçbirşey yok. Memleketlerini terkettiler. Psikolojik olarak bitikler. Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı! Kendisi kurtuldu, oğlu öldü Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı! Kendisi kurtuldu, oğlu öldü Deprem bölgesinde sanatçı dayanışması Deprem bölgesinde sanatçı dayanışması

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Son Dakika Yerel Şehir dışına ailesinin yanına gitmek isterken depreme tutuldu! Kendini kurtardı, oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehir dışına ailesinin yanına gitmek isterken depreme tutuldu! Kendini kurtardı, oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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