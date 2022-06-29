Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı.
Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. İlk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
İşte o anlardan kareler;
Son Dakika › Yerel › Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı - Son Dakika