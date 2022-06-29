Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
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Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı

29.06.2022 16:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel taşkınları sebebiyle zor günler yaşayan Bartın'da incelemelerde bulunduğu esnada yol bağlantısı kesilen Şarköy'ü ziyaret etti. Soylu, köydeki çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı.

HELİKOPTERLE TUR ATTILAR

Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. İlk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

İşte o anlardan kareler;


Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı - Son Dakika
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