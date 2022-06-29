Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. İlk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sele teslim olan Bartın Şarköy'de çocukların helikopter isteği geri çevrilmedi! Gökyüzünde tur atan çocuklar büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

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