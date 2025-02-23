"Senin Yerin Chp" Kampanyası... CHP Kırıkkale Gençlik Kolları: "Artık Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının Vaktidir"

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(KIRIKKALE) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Gençlik Kolları, "Senin yerin CHP" sloganıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, "Ekrem başkanın sadece İstanbul'da aldığı oy kadar tüm Türkiye'den oy alamayanlar bizlere istikamet çizmeye çalışıyor. Siz kendinizi hiç yormayın. Bizim istikametimizi ancak halk çizer. Halk ne derse o olacaktır. ve sizin dilinizden düşürmediğiniz milli iradeye yine bu halkın öz evlatları sahip çıkacaktır" dedi.

CHP Kırıkkale Gençlik Kolları, "Senin yerin CHP" sloganıyla bugün Hüseyin Kahya Parkı'nda basın açıklaması düzenledi. İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve Kırıkkale İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çelebi, herkesi CHP çatısı altında buluşmaya davet etti.

Basın açıklamasında İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, şunları söyledi:

"Özellikle son birkaç aydır yaşadıklarımız, bizim için tablonun netleşmesini sağlayan gelişmelerdir. Hepinizin farkında olduğu üzere siyasi iktidar, iktidarını kaybetmemek adına tüm tuşlara basmaktadır. 31 Mart'ta kazandığımız belediyelerimizin hizmetleriyle birlikte, artık ibrenin CHP iktidarına döndüğünü gören siyasi iktidar, önce belediyelerimize kayyumlar atamış, hukuksuz tutuklamalar gerçekleştirmiş, belediye başkanlarımıza soruşturmalar açmıştır. Parti genel başkanları tutuklanmıştır. Ellerinde malzeme kalmamış olacak ki, en son Ekrem başkanın diplomasıyla uğraşmaktadırlar. Ekrem başkanın sadece İstanbul'da aldığı oy kadar tüm Türkiye'den oy alamayanlar bizlere istikamet çizmeye çalışıyor. Siz kendinizi hiç yormayın. Bizim istikametimizi ancak halk çizer. Halk ne derse o olacaktır ve sizin dilinizden düşürmediğiniz milli iradeye yine bu halkın öz evlatları sahip çıkacaktır. Basını susturmakla, konuşanı içeri atmakla, yargı sopasını sallamakla sonuç almaya çalışılmaktadır. Ancak bu yapılanların tamamı toplum nezdinde hiçbir karşılığı yoktur."

Halkın yaklaşan ramazan ayında iftar sofrasını nasıl kuracağını düşündüğünü, emeklinin ve asgari ücretlinin ekonomik anlamda fitre ve sadaka kabul edebileceği günlerin yaşandığını söyleyen Bozdağ, "Her konuşmalarında dünya lideri bir ülke olduğumuzu söyleyenler, bu çelişkinin altında ezilmektedirler. Onca haksızlığın hukuksuzluğun içinde, kendi ikballeri için Öcalan'ı serbest bırakmaya çalışanlar, domuz bağcıları kendi listelerinden meclise sokanlar, gerçek yerli ve milli Mustafa Kemal'in askerleri teğmenlerimizi ordudan ihraç etmişlerdir" değerlendirmesini yaptı.

Kırıkkale İl Başkanı Bozdağ, ülkeye artık yeni bir yol gerektiğini beirterek, şöyle konuştu:

"Bu yola çıkarken yanımızda gibi görünüp, şahsi çıkarları için dedikodu, yalan ve iftira ateşine odun taşıyanların da önümüze hendek kazanların da farkındayız. Dün neler yaptığınızı ya da yapmadığınızı da unutmuş değiliz. Size de kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Bu yeni yola çıkarken yanımızda kim olacak? 14 bin 500 liraya mahkum ettiğiniz emekliler olacak, 22 bin 500 lirayla geçinmeye çalışan asgari ücretliler olacak, asgari ücret bile kazanacak iş bulamayan milyonlarca işsiz olacak, atanamayan öğretmenler olacak, 3 bin lira KYK kredisi ile okumaya çalışan öğrenciler olacak, zarar ettiği için toprağını işleyemeyen çiftçi olacak, hala canını korumayı başaramadığımız kadınlar olacak... Kısaca bu büyük millet bizimle beraber yürüyecek. Henüz bize katılmamış olan tüm vicdanlı vatansever vatandaşlarımıza sesleniyorum. Artık sılaya dönme vaktidir. Artık baba ocağına dönme vaktidir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının vaktidir."

"Bizler Cumhuriyetin faziletlerini özümsemiş gençleriz"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çelebi ise şunları ifade etti:

"Bizler Cumhuriyetin faziletlerini özümsemiş, özgür ve demokratik bir Türkiye mücadelesine gönül vermiş, geleceğini karanlığa teslim etmemeye ant içmiş, Atatürk'ün partisinin neferleri olmaktan onur duyan gençleriz. Milletimizin sefalete, devletimizin felakete sürüklendiği günler yaşıyoruz. Hukuk sistemimiz çalışmıyor, adalet terazisi tersyüz olmuş halde. Suçlular sokakta gezerken, doğruları söyleyenlerin, baskıya karşı çıkanların, adeta toplama kampına dönüşmüş Silivri Cezaevi'ne gönderildiği günleri hep birlikte yaşıyoruz. Millete hizmet etmesi gereken belediye başkanları cezaevinde. Gazeteciler, sendikacılar, siyasetçiler cezaevinde. İşçiler de işverenler de tehdit altında. Tek bir eleştiriye, farklı sese tahammülü kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar Gençlik Kolları Genel Başkanımızı haftanın 3 günü imzaya çağırarak bizlere de gözdağı vermek istiyor. Biz bu gözdağını yemeyiz. Bu memleketin gençleri bu gözdağını yemez. Söz veriyoruz ki dünden daha çok çalışacağız."