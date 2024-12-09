Şerif Gören İçin Anma Töreni

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İstanbul'daki evinde yere düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.

İstanbul'daki evinde 22 Kasım'da merdivenlerden düşerek başını çarptıktan sonra hastaneye kaldırılan Şerif Gören, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Aralık'ta hayatını kaybetti. Şerif Gören için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir anma töreni düzenlendi. Cenaze törenine; oyuncular Halil Ergün, Nur Sürer, Talat Bulut, Renan Bilek, Necmettin Çobanoğlu, Sibel Turnagöl, yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, Yönetmen Yüksel Aksu, Nebil Özgentürk ailesi ve birçok seveni katıldı. Törende usta yönetmenin hayatının anlatıldığı bir film gösterildi. Gören'in cenazesi törenin ardından Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Uğurlar olsun"

Çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Halil Ergün, "Biraz fazla duygusallaştım. Çünkü sinema hayatım boyunca her zaman yanımda dost olarak, arkadaş olarak ustam ve yönetmenim olarak var oldu. Ben sinema dünyamızı beslemiş insanlar söz konusu olduğunda bir avuç kalmaya başladığımızı düşünüyorum. Onu da kaybettik. Işıklar içinde yatsın. Çok etkilendim. Uğurlar olsun" diye konuştu.

"Çok önemli bir değerimizi kaybettik"

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu ise, "Son kalemizi uğurlarken geçmişle ilgili bir şey söylemek gerçekten çok acı veriyor. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok önemli bir değerimizi kaybettik. Uğurlar olsun Şerif abi" ifadelerini kullandı.

"Şahane bir adamdı"

Oyuncu Nur Sürer, 6 gün önce telefon konuştuklarını belirterek, "Şahane bir konuşmaydı. Sinema yönetmeni olarak son temsilcisi Şerif Gören'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şahane bir adamdı. Güle güle Şerif. Hep içimizde kalbimizde olacaksın" dedi.

"Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey mücadele, dayanıklılık ve dayanışma"

Şerif Gören'i anlatan yönetmen Yüksel Aksu ise, "Öncelikle ustamızdı. Sonra abimiz oldu. Çok yakın zamana kadar abiliğine devam etti. Sinirli gibi duruyordu. Sonra çok iyi baba oğul gibi, abi kardeş gibiydik. Aslında Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey 'mücadele, dayanıklılık ve dayanışma'. Sineması da sinematografikti. Kendisi de çok sinematografikti. Onunla çok anımız var" diye konuştu. - İSTANBUL