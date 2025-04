Seyed Davoud\'un \'Hay-At\' Sergisi Zeytinburnu\'nda Açıldı

İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan, ulaşımdan, medeniyetlerin inşa edilmesine kadar her noktada karşımıza çıkan atları güncel bir sanat diliyle tablolarında buluşturan Seyed Davoud'un "Hay-At" adlı resim sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat'ta açıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat, önemli bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturdu. İnsanlık tarihi boyunca önemli bir figür olarak medeniyetlerin merkezinde yer alan "at"ı güncel bir sanat diliyle yorumlayan Seyed Davoud'un "Hay-At" adlı sergisi açıldı. Zeytinburnu Belediye Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde, Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gerçekleşen açılış törenine; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ve İran Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Hasan Dideban da katıldı. Sergi, 12 Haziran 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

"Atları sanatla buluşturmaya devam ediyoruz"

Serginin açılış kurdelesini kesmeden önce bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ZKSM'de bundan önce de atı merkeze alan çalışmalara ev sahipliği yaptıklarını belirterek; "Zeytinburnu Belediyemiz tarafından yayımlanan Z Dergisi'nin bir sayısı da at üzerineydi ve çok kıymetli bir sayı olmuştu. Daha önce Fevzi Karakoç'un 'At'a Senfoni' adlı bir sergisini de sanatseverle buluşturmuştuk. Ata ilişkin yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlgi gösteren tüm sanatseverlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Atlarla ilgili ne söylense, ne yapılsa azdır"

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ise tarih boyunca atların insan hayatındaki önemine dikkat çekerek: "Atla ilgili ne söylense, ne yapılsa azdır. Benim çocukluk ve gençlik yıllarım atlarla geçti. Atların hayatımızda önemli bir yeri var. Sanatçıyı tebrik ediyorum. Uzun söze gerek yok. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' demişler. İlgi gösterip buraya gelen sanatseverlere teşekkür ediyorum."

İnsanlık tarihinin ortak noktasına estetik bir yolculuk

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği "Hay-At" sergisi, İranlı sanatçı Seyed Davoud'un daha önce hiçbir platformda sergilenmemiş yeni dönem eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergideki resimler, at figürünün tarihİ serüvenini derin ve güncel bir bakış açısıyla yorumluyor. Davoud'un çalışmaları bu kadim sembolün anlamını çağdaş sanatın diliyle yeniden keşfediyor. İnsanlık tarihinin ortak hafızasına estetik bir yolculuk yapan "Hay-At" sergisi her gün sabah saat 10.00'dan gece 00.00'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Seyed Davoud kimdir

Seyed Davoud 1991 yılında İran'ın Erdebil şehrinde doğdu. Sanat eğitimine Erdebil'de başladı. Daha sonra Tahran ve İsfahan'daki üniversitelerde resim, heykel ve müzik alanlarında eğitim aldı. Henüz öğrenciyken İran'ın birçok şehrinde sergilere katıldı ve farklı disiplinlerde çalışmalara imza attı. 2018 yılında sanat çalışmalarını sürdüremez hale geldiği ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'ye geldikten sonra çok sayıda kişisel ve karma sergiye katıldı. Bir sanat galerisi kurarak, onlarca serginin küratörlüğünü üstlendi. Seyed Davoud IAA/AIAP (International Association of Art/ Association Internationale des Arts Plastiques) adlı, UNESCO'nun resmi ortağı olan uluslararası organizasyonda İran, Azerbaycan ve Suriye temsilciliği görevini sürdürüyor. Eserleri İran, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde sergilendi. Almanya, Fransa, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde sanat projelerine katıldı ve koleksiyonlarda yer aldı. İstanbul'da sanatçı, araştırmacı, küratör ve yazar olarak çalışmaya devam ediyor.

"Hay-At" sergisi ziyaret tarihleri: 17 Nisan-12 Haziran 2025

"Hay-At" sergisi ziyaret saatleri: 10.00-00.00 (Her gün) - İSTANBUL