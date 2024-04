Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin Mazbatasını Aldı

Yerel

Seyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Oya Tekin, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Tekin, "Bu tek başına bir partinin, bir adayın zaferi değildir. Bu bağımsızlığımız, özgürlüğümüz için milli mücadele ruhuyla; haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı birlikte başardığımız bir haykırıştır" dedi.

Başkan Tekin, CHP İl Binası önünde toplanan binlerce vatandaşla Seyhan Belediyesi'ne yürüdü. Yürüyüşe CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da eşlik etti. Ellerinde mimoza çiçekleriyle Seyhan Belediyesi Barış Meydanı'na gelen binlerce vatandaşı burada da coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen mazbata töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatıldı. Önceki dönemlerde görev yapan il, ilçe başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı mazbata töreninde; İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam başta olmak üzere birçok ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan ve bir çok ilçenin meclis üyeleri, kitle örgütleri, sendikalar, emek ve meslek örgütleri, muhtarlar, kadın örgütleri, Alevi Platformu'nun bileşenleri, farklı siyasal partilerin temsilcileri olmak üzere binlerce yurttaş katıldı.

Başkan Tekin burada yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"DEĞİŞİMİN YOLUNU AÇANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Seyhanlılar, Adanalılar ne demiştik yola çıkarken, 'Çaresi yok usta biz kazanacağız…' Biz inandık, biz inançla kenetlendik, biz inançla gece gündüz demeden çalıştık ve biz kazandık. Kenetlenenlere, çalışanlara ve bu hikayeyi yazanlara selam olsun! Cumhuriyet Halk Partisi'nin, büyük ailemizin, her kademesinde çalışıp, bayrak asan, broşür dağıtan, kapı çalan şehrin her yanını donatan dev afişlere karşı, gecenin kör vakti kostik yapıp minicik afişlerimizi duvarlara yapıştıran gençlere selam olsun, kamunun gücüyle, kapı kapı dağıtılan kolilere, alışveriş kartlarına karşı, mütevazi çayımızla, kahvemizle, şekerimizle ev ev dolaşan kadınlarımıza, gençlerimize selam olsun, alanlarda, meydanlarda; buldukları her fırsatta, 'Senin sesin Oya Tekin' diyerek haykıran ve bana mücadele gücü veren inanmış yoldaşlara selam olsun. Seçim ofisini sabahın bir vakti açıp, gecenin bir yarısı kapatanlara, orada mücadelesine sarılarak günlerce bekleyenlere, arayanlara, soranlara destek açıklayanlara, hiç sesi çıkmayıp, sessizce, ama kararlılıkla gördüğü herkesle konuşup dip dalgayı yaratanlara, mahalle örgütlerimize, ak saçlılara selam olsun. 'Anne gibi başkan' diyen boynuma sarılanlara tüm çocuklara, selam olsun. İl Başkanı'm Sayın Anıl Tanburoğlu ve yönetimine, Seyhan İlçe Başkanı'm Sayın Ramazan Atikaslan ve yönetimine, diğer ilçe başkanlarıma, yıllardır benimle yol yürüyen, bana inanan il kadın kolları yönetimime ve kadın örgütlerimize, gençlik kollarımıza, sandık sandık seçim bölgesinde sorumluluklarını yerine getiren meslektaşlarıma, alanlarda bir an yanımızdan ayrılmayan milletvekilimize ve tabii ki 'Adana Adana Çalışan, Adana gibi Başkan' Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Zeydan Karalar'a, tüm Türkiye'de ve Adana'da değişimin yolunu açanlara, kadınlara gençlere siyasette var olma yolunu açanlara, bizlere inanlara… Tüm genel başkan yardımcılarımız ve parti meclisi üyelerimize, Adana'nın gururu Genel Başkan Yardımcı'mız Burhanettin Bulut'a, Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'e gönülden teşekkür ediyorum ve saygıyla selamlıyorum.

"BU ZULME KARŞI BAŞARDIĞIMIZ BİR HAYKIRIŞTIR"

Sevgili Adanalılar, sevgili Seyhanlılar! Dostlarım, kardeşlerim! Bugün sizlerle, doğup büyüdüğüm topraklara, ilk kadın belediye başkanı olarak hizmet edecek olmanın, onurunu, gururunu ve heyecanını paylaşıyorum. Bu tek başına bir partinin, bir adayın zaferi değildir. Bu bağımsızlığımız, özgürlüğümüz için milli mücadele ruhuyla; haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı birlikte başardığımız bir haykırıştır. Bu haykırışın sesi olma sorumluluğunu bana verdiniz. Aldığım bu sorumluluğun ağırlığının farkındayım ve bir Adanalı olarak, bunun sevincini yaşıyorum. Dostlarım! Kardeşlerim! Seyhan'ı Cumhuriyetçi bir ruhla, eşitlikle, adaletle ve kardeşlikle yöneteceğiz. Söz veriyorum. Bize oy versin vermesin, herkesin yanında, hizmetinde olacağız. Karanlığa karşı, aydınlık olacağız. Temiz, şeffaf, hesap verir olacağız. Söz veriyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize ilham verecek, geleceğe güvenle hazırlanmalarında fırsat eşitliği tanıyacak bir Seyhan için, Söz veriyorum. Kadınlarımızı cam tavanları kırarak, sosyal yaşamda, iş ve ev yaşamında güçlendirip üretimin içine çekmeye; Söz veriyorum. Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle uygar, rekabetçi ve kendiyle barışık mutlu bir Seyhan yaratmaya söz veriyorum. Ekonomik zorlukların altında ezilmeyen, üreten bir Seyhan için çalışacağız. Söz veriyorum. Makam odalarında değil, Her mahallede, her sokakta, her yurttaşımızın yanında olmaya, Halk için, halkın yanında olmaya söz veriyorum. Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerleri ve devrimlerini yaşatmak için çalışacağız. Söz veriyorum. Hep birlikte şiirler okuyup, türküler söyleyeceğiz. Söz veriyorum."