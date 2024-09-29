Adana'da İlk Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Adana'da İlk Kent Lokantası Açıldı

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Seyhan Belediyesi, Adana’nın ilk Kent Lokantası’nı Bey Mahallesi’nde açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Yoksulluk kader değildir. İnsanın karnını doyurabilmesi, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi en temel insan hakkıdır. Bizler halkın parasını halka harcayarak bu yoksulluk karşısında az da olsa halkımıza nefes aldırmaya çalışıyoruz” dedi.

29.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:50
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(ADANA)- Seyhan Belediyesi, Adana'nın ilk Kent Lokantası'nı Bey Mahallesi'nde açtı. Şehit Fatih Yeniay Mutfağı adı verilen Kent Lokantası'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Yoksulluk kader değildir. İnsanın karnını doyurabilmesi, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi en temel insan hakkıdır. Bizler halkın parasını halka harcayarak bu yoksulluk karşısında az da olsa halkımıza nefes aldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi, Adana'nın ilk Kent Lokantası'nın açılışını yaptı. Bey Mahallesi'nde gerçekleşen açılış törenine Belediye Başkanı Oya Tekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mali İşlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana milletvekilleri, ilçe başkanları, meclis üyeleri, kent lokantasına ismi verilen Şehit Fatih Yeniay'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Tekin, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak Türkiye'nin dört bir yanında kurdukları Kent Lokantaları ile vatandaşların çaresiz olmadığını ilan ettiklerini söyledi.

"Mutfaktaki yangın her gün daha da büyüyor"

Hiç kimseyi yoksulluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Tekin, "Çünkü biliyoruz ki yoksulluk kader değildir. İnsanın karnını doyurabilmesi, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi en temel insan hakkıdır. Bizler halkın parasını halka harcayarak bu yoksulluk karşısında az da olsa halkımıza nefes aldırmaya çalışıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında pazardan eli boş dönen, akşamları pazardan çürük sebze meyve toplayan anne babaları görüyoruz. Okul masraflarıyla boğuşan, çocuğunu okutmak için bin bir zorluk çeken ailelerin feryadını duyuyoruz. Ömür boyunca çalışıp çabalayan emeklilerin açlıkla sınandığına şahit oluyoruz. Her gelen yıl gideni aratıyor. Mutfaktaki yangın her gün daha da büyüyor" diye konuştu. vatandaşların yanında olacaklarını belirten Tekin, kent lokantaları açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törende konuşan Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise kent lokantalarının Türkiye'ye yayılacağını belirtti. Mali İşlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Şehit Fatih Yeniay'ın ailesini saygıyla selamladığını ve şehidin adını burada yaşatacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise kent lokantalarında başlatılan "Askıda Yemek" uygulamasına dikkat çekerek, hayırseverlere duyarlı olma çağrısında bulundu. CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise CHP tarafından bir halkçılık programı yazıldığına dikkat çekerek bu programın icra kısmını belediye başkanlarının gerçekleştirdiğini söyledi. CHP İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan ve Bey Mahallesi Muhtarı Ali Karıncaoğlu ise yapılan hizmetten dolayı Başkan Oya Tekin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle lokantanın açılışı yapıldı.

Adana\'da İlk Kent Lokantası Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana'da İlk Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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