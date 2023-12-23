- Siirt'te doktor ve sağlık çalışanlarından 'sessiz yürüyüş'

SİİRT - Siirt'te doktorlar ve sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları, Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekerek İsrail'i kınadı.

Doktorlar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek açıklamada bulundu.

Doktorlar adına açıklamada bulunan Dr. Nurettin Yıldırım, hekimler ve sağlık çalışanları olarak beyaz önlükleriyle başlattıkları "sessiz yürüyüşün" 6. haftasında olduğunu söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Edirne'den Kars'a 40'tan fazla şehirde aynı anda Filistinli masumların sesi olmak için, Siyonist işgalcilerin katliamını duyurmak ve bu zulme engel olmak için, vicdanlı kalabilmenin hala mümkün olduğunu haykırmak için burada olduklarını belirten Dr. Yıldırım, insanlığın çiğnendiği bu katliamda kimlerin hangi tarafta durduğunu gördüklerini ifade etti.

Bu zulmü duyuran birçok sosyal medya hesabının haksız yere kapatıldığına dikkat çeken Dr. Yıldırım, "İsrail'in en büyük düşmanı gerçeklerdir. Gerçeğin temsilcileri basın mensupları ve gazetecilerdir. İsrail, onlarca yıldır gazetecileri hedef almaktayken, sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 98 gazeteci öldürüldü. Nerede basının özgürlüğü, nerede dokunulmazlık? Dünyada hakim güç olarak görünenlerin samimiyetini işte buradan okuyabilirsiniz. Normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Filistinli doktor Hüseyin Atvan tarafından dua edildi.