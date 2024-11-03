Sinop'ta Fethin 810. Yılı Coşkuyla Kutlandı

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Sinop'ta fethin 810. yılı coşkusu

SİNOP - Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler, Sakarya Caddesi Lonca Kapı'dan başlayarak Atatürk Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar süren "Fetih Yürüyüşü" ile başladı. Mehteran takımı eşliğindeki "Fetih Yürüyüşü", Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca atlı askerlerin de eşlik ettiği yürüyüşe vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Özarslan, "Anadolu Selçuklu Sultanı 1.İzzeddin Keykavus'un kararlılığı ve onun ordusunun kahramanlığıyla gerçekleşen Sinop'un fethinin 810'uncu yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarih; milletler için hafızadır. Tarihimizi de öğrenmek için de bizler bazı soruların cevaplarını bilmemiz, bulmamız gerekir. Biz Türkler bu coğrafya yani Sinop'a ne zaman sahip olduk? Nelerin karşılığında, nasıl fedakarlıklar ile sahip olduk? Eğer kendi tarihimizi bilmez isek, kendi tarihimizi öğrenmez isek başkalarının tarihine, onların kahramanlarına, onların coğrafyasına aşık olursunuz. Başkalarının hayali kahramanlarını değil; bizim kendi gerçek kahramanlarımızı, kendi tarihi şahsiyetlerimizi öğrenmeliyiz. Kendi tarihimize, kendi kahramanlarımıza ve vatanımıza, coğrafyamıza, memleketimize daha yakın olmalıyız. Tarihi bilmez isek Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya, Antalya arasındaki tarihi kültürel bağlantıyı kuramayız. Karadeniz'in bağrında inci gibi duran Sinop'ta 810 yıl önce Kızılelma idealiyle Sultan I.İzzeddin Keykavus'un rüyasını süslemiştir. Türk Milletinin Karadeniz kıyısında deniz ile buluşup, Karadeniz kıyısında evi yaptığı ilk yer Sinop'tur. 810 yıldır biz Türklerin evidir ve vatanıdır. Bundan dolayı, bu kutlamayı hak eden bir tarihtir. Bizler de bunun hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

Program, Sinop'un fethi konulu şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerin verilmesi, temsili olarak sporcuların halatla kale burçlarına tırmanması ve geleneksel okçuluk gösterisi ile devam etti.

Etkinlikler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin meydanda sergilediği etkileyici konser, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program katılımcılara dağıtılan ikramla sona erdi.