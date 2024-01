Sinop\'ta Özgür Gazze İçin Çocuk Yürüyüşü Düzenlendi

Sinop'ta STK'ların destekleri ile düzenlenen "Özgür Gazze İçin Çocuk Yürüyüşü" programı kapsamında bir araya gelen onlarca çocuk, ebeveynleri ile birlikte Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Sabahattin Ali Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler Gazze'deki yaşıtları için yürüdü. Yaşları 6 ile 13 arasında bulunan çocuklardan oluşan kortej tersane yolu boyunca hareket ederek Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde dövizler ve fotoğraflar taşıyan çocuklar yol boyunca tekbirler getirdi ve şehitleri andı.

Yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Burada çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve hazırlanan bildiri okundu. Okunan bildiride, "Göklerinden bombaların eksilmediği Gazze! Çocukların acımasızca katledildiği Gazze! Babaların öldürüldüğü, bebeklerin annelerin yanaklarından sessiz bir gözyaşı gibi süzüldüğü Gazze için buradayız. Biz bugün yaşlarımızdan çok daha büyük acıları taşıyoruz yüreğimizde. Ne acı şehit çocuklardan bahsetmek ne acı! Elinizi tutamadık, size sahip çıkamadık, öylece cennete gidişinizi izledik. Filistin! Özgür olana dek her an adını haykıracağız. İnanıyoruz ki zafer yakınıdır. Acılarınızı gönlümüzde hissediyoruz. Her gün sizinle ölüyor, direnişte gösterdiğiniz başarılarla da seviniyoruz" denildi. - SİNOP