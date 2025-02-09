Soma'da Termik Santral Sorunları ve Sıcak Su İhtiyacı

Yerel

Haber: Osman Bekar

(MANİSA) - Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, 5 Şubat Çarşamba günü itibarıyla termik santralden alınan suyun ısısında düşüş yaşandığını, vatandaşların mağdur olduğunu ifade ederek, "Sıcak su sisteminde bizim tespit edebildiğimiz çok sayıda mühendislik hataları var. Kullanılan malzemeler nedeniyle hatalar var" dedi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaptığı açıklamada termik santralden alınan suyun ısısında düşüş yaşandığını bildirdi. Özellikle yakılan kömürün kalitesi ve santralin ünitelerinin verimsiz çalıştırılması nedeniyle ısı seviyesinin düştüğünü belirten Okur, şunları söyledi:

"Şu anda bölgesel ısı merkezinin bahçesindeyiz. Sıcak su sisteminde bizim tespit edebildiğimiz çok sayıda mühendislik hataları var. Kullanılan malzemeler nedeniyle hatalar var. 10 yıl içerisinde bu borular deforme olmuş durumda. Arıza nedeniyle o boruları açtığımızda boruların ne kadar kötü duruma geldiğini, kötü bir işçilikten kaynaklanan hatalar olduğunu maalesef üzülerek gördük."

"Termik santralden aldığımız suyun ısı derecesinde düşme başladı"

Havaların soğuması ile 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren termik santralden aldıkları suyun ısısının düştüğünü anlatan Okur, "88- 90 dereceye kadar almamız gereken sıcak suyun derecesi 81- 82'lere düştü. Bu da bölgesel ısıtma sistemini olumsuz anlamda etkilemeye başladı" diye konuştu.

Termik santraldeki sorunlara da değinen Okur, "Termik santralde yakılan kömürün kalitesi bu sistemi doğrudan etkiliyor. 6 üniteli santralin sadece 3 ve 4 ünitelerinin çalışması ısı seviyesini olumsuz şekilde etkiliyor. Çalışan 3 ve 4 üniteler termik santralin en verimli üniteleri değil. Termik santral yetkilileri arızalı olan eşanjöre müdahale edecekler" dedi.

Okur, şöyle devam etti:

"Özellikle bu sistemden ısınan vatandaşlarımızdan hat sonunda kalanlar, yüksek mahallelerde kalanlar olumsuz şekilde etkileniyor. Biz 350 kilometrelik bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem 3 bin 500 binayı, 15 bin 500 aboneyi ısıtan bir sistem. 350 kilometrelik bu ısınma sistemi 1 Mayıs itibarıyla kapanacak. Diyelim ki bu sistemde bütün boruları değiştirmeye karar verdik, 2 Mayıs günü bu işe başlasak ısınmanın başlayacağı kasım ayına kadar bu sistem borularını değiştirmemiz mümkün değil.

Bu 9-10 yıllık süre zarfında burada yapılmayan yatırımların bugün 6- 7 ay gibi kısa bir sürede bizim tarafımızdan telafi edilmesi bekleniyor. 9-10 yılda yapılmayan yatırımları, sistemi tamamen iyileştirmemiz mümkün değil. Soma'nın 20 yılda oluşmuş dağ gibi sorunları var. Bu sorunların bir kısmı Büyükşehir Belediyesini ilgilendiriyor, bir kısmı Soma Belediyesi'ni ilgilendiriyor. Ancak biz bunların hepsini sahiplendik. Büyükşehir küçük şehir demeden vatandaşlarımıza hizmet görmek için canla başla çalışıyoruz.

"Vatandaşlarımıza da görevler düşüyor"

Bizler işimizin başındayız, ekiplerimiz işin başında arızaya anında müdahale edecekler. Ancak burada vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. Sezon başında ısı merkezi yetkilileri tüm apartman yöneticilerini bilgilendirdi. Öncelikle yöneticiler kendi eşanjörlerinin temizliğine dikkat etmek zorundalar. Bunların dışında apartman sakinlerinin kendi dairelerinin filtrelerini temizletmeleri gerekiyor. Peteklerin havalarının alınması gerekiyor. Bunlar yapılmadığı takdirde biz ne kadar yüksek ısı versek de fark eden bir şey yok yine de bu sorunları yaşamaya devam ederiz."