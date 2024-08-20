Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıda sosyal belediyecilik uygulamaları, belediyelerin SGK prim borçları ve hayvanları koruma kanunu gibi konular ele alındı.

20.08.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Sosyal demokrat belediyeciliğin öncü isimlerinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.

Sosyal belediyecilik örneklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ana hedefi ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında kurulan, 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanın yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi, ilk toplantısını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinasyonunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Özel'in yaptığı toplantıda sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları ile sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşülen konular üzerinde uygulanacak politikaların ele alındığı toplantıların, sosyal belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından sürekliliğinin sağlanacağı belirtildi. Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de sosyal belediyecilik uygulamalarına ilişkin deneyimlerini aktardığı Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde yer alan isimler şöyle:

Türkiye Belediyeler Birliği - Ekrem İmamoğlu - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Tarihi Kentler Birliği - Mansur Yavaş - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Marmara Belediyeler Birliği - Mustafa Bozbey - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sağlıklı Kentler Birliği - Cemil Tugay - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Akdeniz Belediyeler Birliği - Muhittin Böcek - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Zeydan Karalar - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

Vahap Seçer - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

Ege Belediyeler Birliği - Ferdi Zeyrek - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği (YGB) - Ahmet Akın - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Trakya Belediyeler Birliği - Candan Yüceer - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

Özlem Çerçioğlu - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği - Ahmet Aras - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Bülent Nuri Çavuşoğlu - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

Avrupa Konseyi - Ayşe Ünlüce - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

İç Anadolu Belediyeler Birliği - Fethi Yaşar - Yenimahalle Belediye Başkanı

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği - Ahmet Serkan Tuncer - Mezitli Belediye Başkanı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği - Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği - Ali Kemal Deveciler - Burhaniye Belediye Başkanı - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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