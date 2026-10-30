Pazar gününden itibaren 15 yaş altı çocuklar sosyal medya kullanamayacak

Sosyal medya platformlarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmasını yasaklayan ve uygulama esaslarını belirleyen Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin yönetmelik 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe giriyor. Konuyla alakalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezercan Bektaş, açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada yeni bir dönemin kapısını aralayan düzenlemeyi değerlendiren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezercan Bektaş; yaş doğrulama zorunluluğundan ebeveynlerin hukuki sorumluluklarına, dolandırıcılık risklerinden platformların yükümlülüklerine kadar pek çok konuya açıklık getirdi. Bektaş, düzenlemenin etkili olabilmesi için ailelerin bilinçli hareket etmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

15 YAŞ ALTINA HİZMET YOK, 15-18 YAŞA KISITLI ERİŞİM

Düzenlemenin yasal altyapısına ve yaş doğrulama sürecine ilişkin detayları paylaşan Doç. Dr. Sezercan Bektaş, "1 Kasım 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan ve sosyal medya yasası olarak da bilinen bu düzenleme, 5651 sayılı kanuna eklenen 4 madde ile getirilmiş, ayrıca Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından çıkartılan yönetmelikle ayrıntılandırılmıştır. Düzenleme çerçevesinde 15 yaşın altında olan çocukların sosyal medya ağ sağlayıcılarından hizmet alamayacakları kanunlaşmıştır. 15 ile 18 yaş arası çocukların ise ayrıştırılmış bir hizmet alabilecekleri düzenlenmiştir. Burada yaşın tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Sosyal medyanıza girerken yaşınızı tespit edebilmek için en az bir defa e-Devlet üzerinden sayfanıza gireceksiniz ve sistem yaşınızı otomatik olarak tespit edecek. Eğer 15 yaşın altındaysanız sosyal medya ağ sağlayıcısı size hizmet vermeyecek. 15 ile 18 yaş arasındaysanız daha kısıtlı bir sistemde ayrıştırılmış hizmet alacaksınız. Bu sistem; yetişkinlerin size ulaşamayacağı, sizinle etkileşimde bulunamayacağı, sadece belirli kişiler arasında mesajlaşabileceğiniz ve akış sayfanızın bulunmayacağı bir yapıyı içermektedir" dedi.

31 MART 2027’YE KADAR ONAY ZORUNLULUĞU

Tüm sosyal medya kullanıcılarının belirli bir takvime tabi olduğunu aktaran Bektaş, "18 yaşın üzerinde olanlar ya da tüm sosyal medya kullanıcıları, 31 Mart 2027 tarihine kadar e-Devlet üzerindeki belirteç vasıtasıyla 18 yaşını doldurduklarını veya yaş sınırıyla alakalı bilgilerini teyit etmek zorundadırlar" diye konuştu.

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÇOCUĞUNUZA VERMEYİN

Çocuğun üstün yararı gözetilerek hazırlanan yasal düzenlemede ebeveynlere büyük görev düştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Bektaş, "Buradan anne ve babalara özellikle uyarılarda bulunmak istiyorum: e-Devlet şifrelerinizi çocuklarınıza mutlak suretle kullandırmayın. Bu en önemli nokta. Çünkü eğer yaş belirteci 18 yaşın üzerinde gösterilirse çocukların sosyal medya düzenlemesi ve yasa ihlal edilmiş olur. Çocuklarınızla sosyal medya düzenlemesi hakkında mutlaka konuşun. Onların sosyal medya ile olan ilişkilerini bir anne baba olarak inceleyin ve denetleyin" şeklinde konuştu.

Yönetmeliğin platformlara getirdiği yükümlülüklere de değinen Bektaş, "Yönetmeliğin içerisinde sosyal medya ağ sağlayıcılarının ebeveynleri destekleyen uygulamalar getirmesi yükümlülüğü de bulunmaktadır. Yani çocuğunuzun hesabını ve takip edeceğiniz uygulamaları sosyal medya ağ sağlayıcıları sağlamakla mükelleftir. 1 Kasım'dan sonra bu uygulamaları mutlak suretle internet sitelerinde duyuracaklardır, yönetmelik bunu emretmektedir" ifadelerini kullandı.

SAHTE MESAJ VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Sürecin dolandırıcılar tarafından suistimal edilebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sezercan Bektaş, "Bu dönemde sosyal medya hesap belirteçlerinin onaylanması gerektiği için durum dolandırıcılar için bir fırsata dönüşebilir. 'e-Devletiniz üzerinden sosyal medyanızı onaylayın' şeklinde sahte mesajlar göndererek dolandırıcılık yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı son derece dikkatli olmalarını vurgulamak istiyorum" uyarısında bulundu.