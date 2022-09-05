Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı - Son Dakika
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Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı

05.09.2022 17:36

Almanya'daki bir marketin 599 euroya (10 bin 800 lira) sattığı, sosyal medyada gündem olan 'Türkiye'de tatil' kampanyasının gerçek olduğu ortaya çıktı. Tatilin daha çok kış aylarını kapsadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan, Almanya'da bulunan bir perakende market zincirinin " Türkiye'de 22 günlük tatil" kampanyası tartışma konusu olmuştu. Konu bir an da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

''KAMPANYA HABERİ DOĞRU''

Bunun üzerine teknoloji fuarı IFA Berlin 2022'ye katılmak üzere Almanya'da bulunan Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay, söz konusu markete gitti. Burada markete ait ürün kataloğunu alıp incelediğinde kampanyanın doğru olduğunu öğrenen Kubilay, konunun detaylarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Almanya'daki ucuzluk marketinden Türkiye'de 22 gün tatil kampanyası! Sosyal medyada viral olmuştu

''GERÇEKTEN 599 EUROYA TÜRKİYE'DE BİR TATİL YAPABİLMEK MÜMKÜN, HEM DE 22 GÜN''

Teknoloji Editörü ve Sosyal Medya İçerik Üreticisi olan Ozancan Sadık Kubilay, konunun detaylarını şu şekilde ifade etti:

"Teknoloji Fuarı IFA'ya katılmak için bu yıl da yine Berlin'in yolunu tuttum. Oraya gittiğimde sosyal medyada patlak veren bir haber gördüm. Herkes paylaşıyor. 'Türkiye'de 22 gün tatil 600 euro' gibilerinden paylaşımlar oluyor. Ben de, 'nasıl olabilir böyle bir şey' dedim. Sonrasında bu iddiası geçen marketi ziyaret etmek için yola koyuldum. Markete gittiğimde de, marketin girişinden kampanya bilgilerini içeren katalogları gördüm. Oradan ürün kataloğunu elime aldım bir baktım, gerçekten 599 euroya Türkiye'de bir tatil yapabilmek mümkün. Hem de 22 gün.

Her şey gerçek hiçbir sıkıntı yok. Ama burada ufak bir virgül var. O da şu; bu tatili sizler Ocak gibi belli başlı tarihler içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama her halükarda bir kişinin Türkiye'de 599 birime tatil yapabiliyor olması beni çok derinden etkiledi.

Ben de bunu hemen videolaştırmak istedim. Bahsi geçen marketin önünde çektiğim videoyu kendi Twitter hesabımdan paylaştım. Sonrasında resmen ortalık karıştı. Herkes bu haberin doğrulanmasını bekliyormuş diye düşündüm. Çünkü ben bu tweeti attıktan yaklaşık 10 saat sonra izlenmesi 500 binlere ulaşmıştı ve sonrasında da milyonları geçti. Türkiye gündeminde de birçok haber sitesi kullandı."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal medyada viral olmuştu! Almanya'daki ucuzluk marketin Türkiye tatili gerçek çıktı - Son Dakika

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