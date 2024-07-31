Sultangazi'de Taş Ocağına Karşı Düdük Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de Taş Ocağına Karşı Düdük Eylemi

Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutlarına maruz kalan mahalle sakinleri, önlem alınması için düdük çalarak eylem yapma kararı aldı. Eyleme destek veren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, taş ocağı sorununun çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.

31.07.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutları başta Cebeci olmak üzere çevrede bulunan bazı mahalle sakinlerini adeta canından bezdirdi. Konu ile ilgili muhatap bulamayan ve bir an önce önlem alınmasını isteyen mahalle sakinleri seslerini duyurabilmek için 1 hafta boyunca düdük çalarak eylem yapma kararı aldı.

Sultangazi'de bulunan taş ocaklarından kaynaklı yükselen toz bulutların evlerine gelmesinden oldukça rahatsız olan mahalle sakinleri nedeniyle kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden bir araya geldi. Daha fazla kitlelere ulaşmayı hedefleyen mahalle sakinleri eyleme destek veren vatandaşlara ücretsiz olarak düdük dağıttı. Önceki akşam ilki gerçekleştirilen eylemin 2'nci gününde ise daha fazla katılım olduğu görüldü. Ellerinde bulunan düdükler ile cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar saatler 21.00 olduğunda 1 dakika boyunca aralıksız olarak düdük çaldı. Bazı sürücüler eyleme korna çalarak, bazı vatandaşlar ise balkonlardan alkışlayarak destek verdi.

Eyleme katılan Cafer Gözel, "Cebeci Mahallesi sakiniyim. Bu taş ocaklarıyla ilgili sorunumuzu dile getirmek için böyle bir düdük eylemine kalkıştık. Bir hafta boyunca evlerimizden, sokaklarımızdan, caddelerimizden yaklaşık bir dakika sürecek ve bir hafta devam edecek eylemimize hem Cebeci Mahallesi olarak, hemde yakın çevre mahalleler olarak desteklerini bekliyoruz bu taş ocağı sorununun çözülmesi için" dedi.

Düdük eylemi başlattıklarını ifade eden Gökhan Adamcıl "Cebeci Mahallesi'nde oturuyorum 30 yıldır ve burada doğma büyümeyim. Şu anda bir düdük eylemi başlattık bir hafta sürecek. Her gün akşam saat 21.00'da evlerimizden çalıyoruz. Bunu bir farkındalık olarak yapıyoruz aslında. Cebeci Mahallesi'nin ve çevre mahallelerin yaşadığı büyük toz problemini, doğa katliamını, ağaç katliamını göz önünde bulundursunlar. Yetkililer duysun diye yapıyoruz. Çünkü biz her yerden yazdık, CİMER olsun, Çevre ve şehircilik bakanlığı olsun bütün herkese yazdık fakat hiçbir şekilde ulaşamadık, sesimizi duyuramadık. Şu an düdüklerden medet umacak duruma geldik ki yetkililer sesimizi duysun diye. İnşallah bu düdük bu yüksek sesin ilk başlangıcı olur, ilk adımı olur ve bütün yetkililer sesimizi duyar. Artık bu problemi mahallemizden ve ilçemizden kaldırıp atmış oluruz" şeklinde konuştu.

10 yıldır burada yaşadığını ve tozla ilgili büyük sıkıntıları olduklarını ifade eden Ali Osman Gül, "Dün başladık ve düne göre bugün talep bayağı bir arttı. Çünkü herkes tozdan müzdarip oldu artık. Evde hanımlar bütün komşular. Temizlikte, temizlik, temizlikte temizlik bütün mahalle olarak büyük bir etkileşim var. Aşağı mahalleler, Yukarı mahalleler ve özellikle yola yakın mahalleler daha çok etkileşimde. Çocuklar falan herkes aynı şekil düdükleriyle saat 21.00 olunca 1 dakika boyunca öttürmeye başladık. Düne göre daha fazlaydı bugün. Sokak sokakta gezdik. Bütün ilgili kurumlara ricamızdır bizi tozdan öldürmesinler rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen mahalle sakinlerinin başlatmış olduğu ve 1 hafta sürecek olan 1 dakikalık düdük çalma eylemi mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görürken vatandaşların düdük çaldıkları anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de Taş Ocağına Karşı Düdük Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Taş Ocağına Karşı Düdük Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement