 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sungurlu ve Tavas Kaymakamlıklarında Atama - Son Dakika
Üye Girişi

Sungurlu ve Tavas Kaymakamlıklarında Atama

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş İzmir Çiğli Kaymakamlığına atanırken, Denizli Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal ise Sungurlu Kaymakamlığı'na atandı. Köksal, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2009 yılında ise Kırıkkale Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlangıç yaptı. Kaymakam Vekilliği görevini Bolu ili Mudurnu ilçesinde ifa etti. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirmesi neticesinde sırasıyla Konya-Hadim, Şanlıurfa-Halfeti, Ankara-Çamlıdere, Adıyaman-Gölbaşı ilçelerinde görev yapmasının ardından 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak görevine başladı. Kaymakam Köksal, evli ve bir çocuk babası.

Sungurlu ve Tavas Kaymakamlıklarında Atama
27.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:36
Abone Ol

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş İzmir Çiğli Kaymakamlığına atanırken, Denizli Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal ise Sungurlu Kaymakamlığı'na atandı.

Köksal, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı.

2009 yılında ise Kırıkkale Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlangıç yaptı. Kaymakam Vekilliği görevini Bolu ili Mudurnu ilçesinde ifa etti. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirmesi neticesinde sırasıyla Konya- Hadim, Şanlıurfa-Halfeti, Ankara- Çamlıdere, Adıyaman- Gölbaşı ilçelerinde görev yapmasının ardından 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak görevine başladı.

Kaymakam Köksal, evli ve bir çocuk babası. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Görmüş, Sungurlu, Denizli, İzmir, Kamu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sungurlu ve Tavas Kaymakamlıklarında Atama - Son Dakika


17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

Son Dakika
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:51 Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:14:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu ve Tavas Kaymakamlıklarında Atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement