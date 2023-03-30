Tablet almak için para biriktirdiği kumbarayı yanlışlıkla çöpe attı - Son Dakika
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Tablet almak için para biriktirdiği kumbarayı yanlışlıkla çöpe attı

30.03.2023 17:24
Tablet almak için para biriktirdiği kumbarayı yanlışlıkla çöpe attı

Zonguldak'ta tablet almak için para biriktiren Eğmen Arslan'ın yanlışlıkla çöpe attığı kumbarası, 8 ton çöp tek tek ayrıştırılarak bulundu.

Zonguldak'ta tablet almak için para biriktiren Eğmen Arslan'ın yanlışlıkla çöpe attığı kumbarası, 8 ton çöp tek tek ayrıştırılarak bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan Eğmen Arslan, tablet almak için para biriktirmeye başladı. Harçlıklarından artırdığı paraları teneke kutudan dönüştürdüğü kumbarada biriktiren Eğmen, kutuyu bir çöp poşetine sardı. Poşeti daha sonra yanlışlıkla çöp kutsuna atan Eğmen, yaptığı hatanın farkına ertesi sabah vararak ailesine bildirdi. Oğlundan aldığı bilgiyi hızla Çaycuma Belediyesi Halk Masası'na bildiren Baba Okay Arslan, kumbaranın bulunması konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istedi. İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeden çöp toplayan kamyonu tespit ederek güvenli bir alana getirdi. Burada kamyonu boşaltan ekipler, 8 ton çöpü tek tek karıştırarak kumbarayı buldu.

İçinde çok miktarda para bulunan poşet içindeki kumbarayı sevinç gözyaşlarıyla teslim alan Eğmen Arslan, ekiplere teşekkür etti. Kumbarada birikenin helal para olduğunu söyleyen Baba Okay Arslan ise duyarlı davranışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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